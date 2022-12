5 ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch giải U.21 quốc gia 2022

Đội Hà Nội:

Là đội 5 lần vô địch (2013, 2015, 2016, 2018, 2019) cùng với Sông Lam Nghệ An có nhiều danh hiệu quán quân nhất của bóng đá trẻ U.21 trong 26 năm qua. Sự tiến bộ của đội Hà Nội chỉ mới bắt đầu trong vòng 8-9 năm qua khi bầu Hiển đầu tư mạnh mẽ, xây dựng trung tâm đào tạo có chất lượng, từ đó thu hút nhiều tài năng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng rồi Phạm Minh Đức hay Dương Hồng Sơn, đội Hà Nội đã lần lượt chinh phục giải trẻ danh giá này khi liên tục vượt qua các lò đào tạo trẻ khác.

Nhiều đội trong vài năm qua nhìn cầu thủ được Hà Nội xây dựng mà thèm thuồng khi đội hình rất dày và có rất nhiều tên tuổi nổi bật. Từ những Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải hay Phạm Đức Huy giờ đã là trụ cột của đội tuyển, cho đến những gương mặt xuất sắc gần đây như các tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ U.23 Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Quan Văn Chuẩn, Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới... hoặc những cái tên nổi bật khác như Vũ Đình Hai, Thái Khắc Huy Hoàng, Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Bùi Long Nhật, càng giúp đội Hà Nội mạnh hơn.

Tại vòng loại, U.21 Hà Nội đã thắng 3 trận, hòa 1 và thua 1 trận. Với phong độ mạnh mẽ này qua bàn tay dẫn dắt của chuyên gia làm trẻ nhiều kinh nghiệm Phạm Minh Đức cùng vai trò giúp sức âm thầm nhưng hiệu quả của cựu HLV tuyển U.23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc, hy vọng đội Hà Nội sẽ tìm lại chính mình ở sân chơi lần này.

Đội Hoàng Anh Gia Lai:

Từng vô địch năm 2017 tại Bình Dương, đoạt ngôi á quân ở giải U.21 năm 2006 tại Đà Nẵng, huy chương đồng U.21 quốc gia năm 2010, Hoàng Anh Gia Lai luôn là 1 thế lực trẻ rất tốt trong thời gian gần chục năm qua. Nhờ chủ trương của bầu Đức thành lập học viện bóng đá hợp tác với Arsenal JMG đào tạo lứa cầu thủ đầu tiên có lối chơi đầy kỹ thuật đã giúp bóng đá Gia Lai cất cánh.

Năm nay khi Hoàng Anh Gia Lai tham dự giải U.21 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp của bầu Đức nên trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh và các cầu thủ luôn động viên nhau phải đá thật hay, phải luôn thể hiện sự cống hiến và tiến bộ qua từng ngày để xứng đáng với niềm tin mà bầu Đức đã gầy dựng. Tại vòng loại bảng B, Hoàng Anh Gia Lai đã toàn thắng, cho thấy bản lĩnh thi đấu cũng như sự ổn định của mình. Chắc chắn vào vòng chung kết thì HLV Lê Thanh An cùng các trợ lý như Bùi Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Hoàng... sẽ có những điều chỉnh tốt hơn.

Trong đội có nhiều cầu thủ rất nổi bật như hậu vệ Phan Du Học, tiền vệ Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Vũ Minh Hiếu, Cao Hoàng Tú, Lê Hữu Phước... Ngoài ra, các gương mặt trẻ từng chơi rất ổn định trong những năm qua như Phạm Ngô Minh Quang, Hoàng Minh Tiến, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Đăng Thọ cũng đầy sung sức. Quyết tâm của U.21 Hoàng Anh Gia Lai là phải vào bán kết.

Đội Học viện Nutifood:

Là tân binh của giải U.21 nhưng ở cấp độ U.17 hay U.19 thì đây là đội bóng không hề xa lạ với người hâm mộ. Học viện Nutifood là lò đào tạo trẻ mới đang từng bước gầy dựng một cách căn cơ, từng giành ngôi á quân U.17 năm 2020, á quân U.19 ở Bình Dương hồi năm 2021 và vô địch U.21 cuối năm 2021. Tham dự giải U.21 quốc gia năm nay, đội vẫn do thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen) dẫn dắt với dàn cầu thủ trẻ nổi bật như Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Khánh Duy, Dương Quang Trung Hiếu, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Thanh Khôi, Võ Hữu Việt Hoàng, Phan Nhật Thanh Long.

Học viện Nutifood đã toàn thắng ở bảng D một cách xứng đáng. Thầy Giôm vốn chuộng lối đá kỹ thuật nên xây dựng cho Học viện Nutifood một lối đá mềm mại, bật tường nhanh, dứt khoát và xử lý bóng sắc sảo. Các đối thủ đều biết cách chơi đó của học viện Nutifood, nhưng để ngăn các đôi chân khéo léo, nhanh nhạy của đội bóng này không hề dễ dàng. Chính vì vậy thầy Giôm mạnh dạn đặt mục tiêu đội bóng của ông đi từng bước, phấn đấu vào sâu nhất có thể, để khẳng định hùng hồn sức bật của lò đào tạo trẻ này, quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của lứa cầu thủ này trong màu áo U.21 Học viện Nutifood vì từ năm sau đa số những gương mặt này sẽ chuyển về đá cho CLB TP.HCM.





Đội Sông Lam Nghệ An:

Lần thứ 15 đội bóng xứ Nghệ có mặt ở vòng chung kết, từng 5 lần vô địch gồm 3 giải U.21 liên tiếp từ năm 2000 đến 2002, năm 2012 tại Ninh Thuận và năm 2014 tại Cần Thơ. Là một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước, Sông Lam Nghệ An luôn hướng cầu thủ của mình đến lối chơi bền bỉ, có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và ý chí kiên cường. Nhờ vậy chất lượng nhiều cầu thủ xứ Nghệ rất tốt và luôn đóng góp hiệu quả cho các đội tuyển quốc gia và U.23. Nhắc đến Sông Lam Nghệ An là luôn nhắc đến cách chơi tận hiến, đầy khát vọng, luôn thể hiện rất “nhiệt” và nhiều lúc cũng rất “máu lửa”.

Trong những năm qua Sông Lam Nghệ An thường không may mắn khi để thua đáng tiếc, lúc thì trên chấm luân lưu, khi thì ở chung kết. Năm 2017 tại Bình Dương, đội giành hạng ba sau khi để thua qua loạt sút luân lưu trước Viettel rất đáng tiếc. Còn năm 2020, Sông Lam Nghệ An lại thua Viettel ở trận chung kết. Năm nay đội bóng xứ Nghệ được giao nhiệm vụ là phải cải thiện hình ảnh, không để quá khứ thua bằng sút luân lưu và 7 năm rồi chưa bước lên ngôi vô địch.

U.21 Sông Lam Nghệ An do ông Trương Mạnh Linh làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Nguyễn Văn Tiến cùng dàn trợ lý gồm Đinh Văn Dũng, Phạm Anh Tuấn, Lê Văn Hùng. Lực lượng của Sông Lam Nghệ An lần này khá hùng hậu với nhiều cầu thủ đang là tuyển thủ U.20 Việt Nam như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường cùng với nhiều cái tên chất lượng khác như Trần Mạnh Quỳnh, Hồ Khắc Lương, Đặng Quang Tú đều chơi hay. Mục tiêu của Sông Lam Nghệ An ở vòng chung kết là vượt qua chính mình, nâng kỷ lục lên 6 lần vô địch.

Đội Viettel:

Tiền thân là đội Thể Công từng 3 lần vô địch giải U.21 các năm đầu từ 1997 đến 1999 và vô địch lần thứ 4 vào năm 2020. Sau đó do tác động của kinh tế thị trường và sự vận hành của bóng đá chuyên nghiệp mà môi trường đào tạo trẻ của Thể Công phải chuyển sang cho trung tâm đào tạo Viettel. Dù vẫn còn vài thăng trầm nhưng một thời gian dài gần 10 năm Viettel đã có những bước đi căn cơ với đầy đủ các tuyến từ U.11 đến U.21 và đến nay đang bắt đầu hái quả.

Trong 3 năm trở lại đây, Viettel đã có lứa cầu thủ chất lượng như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Tống Văn Hợp, Nguyễn Xuân Kiên, Cao Trần Hoàng Hùng... Đáng tiếc nhất là tại vòng chung kết giải U.21 năm 2017 ở Bình Dương, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hải Biên, đội bóng có chất lính này đã chơi với ý chí ngoan cường và tinh thần thi đấu mạnh mẽ để sớm trở thành ứng viên số 1 của giải. Nhưng đến trận cuối cùng tranh vô địch do hàng thủ thiếu tỉnh táo ở vài pha bóng khiến Viettel chỉ về nhì.

Còn năm 2019 dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Bá Hùng đội cũng không thể vào vòng bán kết. Nhưng đến năm 2020 dưới dự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, U.21 Viettel đã đi từng bước chắc chắn để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Tại vòng loại giải U.21 năm nay, Viettel xếp đầu bảng A với dàn cầu thủ trẻ rất chất lượng như Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Kim Nhật, Lê Quốc Nhật Nam, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang. Dẫn dắt đội lần này vẫn là cựu danh thủ Nguyễn Thanh Hải, hậu vệ nổi tiếng một thời của Thể Công. Mục tiêu của Viettel dĩ nhiên là cố gắng giành lại ngôi vô địch.