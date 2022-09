6 loại siêu thực phẩm ít calo bạn nên ăn mỗi ngày

Bạn có thể tìm ra danh sách các loại thực phẩm siêu lành mạnh sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể và chống lại bệnh tật với ít calo nhất không?

Dưới đây là danh sách những siêu thực phẩm ít calo mà bạn có thể lựa chọn theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, theo Eat This, Not That!

1. Quả việt quất

"Cung cấp khoảng 80 calo mỗi cốc, quả việt quất tươi không chỉ chứa ít calo mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe não bộ", chuyên gia dinh dưỡng Lisa Moskovitz, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dinh dưỡng NY và là tác giả của The Core 3 Healthy Eating Plan, cho biết.

Bà Moskovitz nói thêm: “Các nghiên cứu cho thấy quả việt quất có thể chống lại chứng mất trí nhớ do tuổi tác. Các hợp chất tăng cường trí não mạnh mẽ trong quả mọng là flavonoid.

Quả việt quất cũng là nguồn cung cấp hàng đầu vitamin C, vitamin K và chất xơ điều hòa tiêu hóa”.

2. Cải xoăn

Bà Moskovitz cho biết: “Cải xoăn có nguồn gốc như một món trang trí nhưng giờ đây nó đã trở thành một trong những siêu thực phẩm ít calo hàng đầu”.

Loại rau lá xanh đậm này là một nguồn cung cấp tuyệt vời các chất dinh dưỡng như vitamin K, magiê, canxi, sắt, vitamin C và chất xơ.

Chỉ với 10 calo cho mỗi cốc cải xoăn, bạn sẽ nhận được các chất dinh dưỡng và chất xơ trên.

3. Táo

Một quả táo trung bình chỉ chứa 95 calo - ít hơn những gói bánh quy ăn nhẹ 100 calo đó.

Nhưng một quả táo thì tốt hơn cho bạn. Người ta vẫn thường nói “mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ tránh xa”…

Nhớ là vỏ táo, đó là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả những thứ tốt, bao gồm cả chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tất nhiên là bạn phải rửa sạch sẽ.

Táo chứa nhiều chất phytochemical, bao gồm quercetin, catechin, phloridzin và axit chlorogenic, tất cả đều là chất chống oxy hóa mạnh mà một nghiên cứu của tạp chí Nutrition Journal cho thấy có thể giúp ngăn ngừa tổn thương DNA dẫn đến ung thư.





4. Lựu và nước ép lựu

Màu đỏ đậm của hạt lựu và nước ép của chúng sẽ giúp bạn biết được hàm lượng chất dinh dưỡng cao của chúng.

Lựu chứa nhiều polyphenol, hợp chất được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm, bệnh tim và ung thư.

Chọn nước ép lựu 100%, chất lượng cao, được ép nguyên trái để giải phóng polyphenol trong vỏ, lõi và hạt, chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, tác giả của cuốn sách Diabetes Create Your Plate Meal Prep Cookbook, cho biết.

Bà Amidor nói: “Một nghiên cứu trong ống nghiệm tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) cho thấy nước ép lựu 100% có khả năng chống oxy hóa cao hơn so với rượu vang đỏ, nước ép nho Concord hoặc trà xanh.

Nước ép lựu cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một chất điện phân quan trọng cho chức năng cơ bắp khỏe mạnh”.

5. Sữa chua Hy Lạp không béo

Sữa chua Hy Lạp là một nguồn protein tuyệt vời, và nó đóng góp một lượng canxi đáng kể, một chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người không có đủ. Một hộp đựng một phần ăn 5,3 ounce (khoảng 150g) có khoảng 80 calo và 14g protein.

Chuyên gia Amidor nói: “Kết hợp sữa chua Hy Lạp với trái cây, granola hoặc các loại hạt để tăng chất xơ, một chất dinh dưỡng khác mà hầu hết người Mỹ tiêu thụ ít”.

6. Các loại rau không chứa tinh bột như ớt chuông

"Tất cả các loại rau không chứa tinh bột theo quan điểm của tôi là siêu thực phẩm", thành viên hội đồng đánh giá y khoa của Eatthis.com và là chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro, người sáng lập Real Nutrition, cho biết.

"Chúng cung cấp cho bạn chất xơ, vitamin, khoáng chất và nước, giúp bạn chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và bệnh tật", chuyên gia Shapiro cho biết thêm.

