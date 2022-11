7 dự án phim nghệ thuật thuộc Arthouse Film Corner Pitching tại 'Gặp gỡ mùa thu' 2022

Gặp gỡ mùa thu là dự án cộng đồng đầy tâm huyết được khởi xướng từ năm 2013 bởi đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và đào tạo các tài năng điện ảnh trẻ.

Trở lại sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19, Gặp gỡ mùa thu năm nay được tổ chức tại TP.HCM với các lớp học diễn xuất và quay phim, vòng pitching các dự án phim nghệ thuật và thương mại, hội thảo “Chuyển biến của hạt nhân xã hội toàn cầu: Nghĩ về gia đình qua điện ảnh Đài Loan”, các buổi chiếu phim miễn phí tại CGV Crescent Mall và CGV Pearl Plaza… từ ngày 13-20.11.

Sự kiện thuyết trình 7 dự án phim nghệ thuật thuộc Arthouse Film Corner Pitching tại Gặp gỡ mùa thu sắp diễn ra đang gây sự chú ý với cộng đồng làm phim lẫn khán giả yêu điện ảnh.

Nếu xem điện ảnh là một nền công nghiệp thì những bộ phim điện ảnh nghệ thuật sẽ là những "mặt hàng" đầu tư cực kỳ rủi ro. Đặc biệt là tại những nền điện ảnh còn sơ khai như Việt Nam. Từ đó, cơ hội, nguồn lực và tiền đầu tư cho các nhà làm phim trẻ theo đuổi dòng phim nghệ thuật thật sự vô cùng khan hiếm. Là một chương trình điện ảnh thường niên với tuổi đời 10 năm cùng số lượng những sản phẩm điện ảnh nghệ thuật vươn tầm thế giới như Ròm (Giải New Current tại LHP Busan 2020), Vị (Giải thưởng bình chọn Giám Khảo tại LBP Berlin 2021), Thưa mẹ con đi, Vợ ba,... hơn ai hết, Gặp gỡ mùa thu hiểu rõ những trở ngại mà những nhà làm phim nghệ thuật đã luôn phải đối mặt.

Với mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy những bộ phim điện ảnh nghệ thuật giàu giá trị nhân văn ở không chỉ Việt Nam mà ở toàn bộ châu Á, Gặp gỡ mùa thu đã hợp tác cùng Đại sứ quán Pháp để tổ chức buổi thuyết trình dự án thuộc khuôn khổ Art House Film Corner Pitching sẽ diễn ra vào ngày 20.11 sắp tới, tại khách sạn Majestic - TP.HCM.

Tại đây, 7 dự án phim nghệ thuật đến từ khắp châu Á sẽ có cơ hội thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo gồm những nhà làm phim, sản xuất và giám tuyển đến từ Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan,... Dự án xuất sắc nhất sẽ nhận giải thưởng Autumn Meeting Grand Prix (trị giá 8000 Euro hiện kim được tài trợ bởi CNC) cùng cơ hội gặp gỡ và hợp tác cùng những nhà làm phim và đội ngũ sản xuất hình ảnh âm thanh đến từ Pháp.

Đi cùng với mục tiêu tạo ra một sự kiện để đào tạo và kết nối cộng đồng điện ảnh Việt Nam, buổi thuyết trình dự án sẽ không diễn ra sau những bức tường kín. Những đạo diễn và nhà sản xuất trẻ sẽ có cơ hội để tham gia quan sát quá trình thuyết trình của 7 dự án này. Từ đó học hỏi kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho qui trình cực kì quan trọng này của quá trình làm phim.





7 dự án phim đã xuất sắc lọt vào vòng thuyết trình dự án của Arthouse Film Corner Pitching:

- A Crocodile Tale đạo diễn bởi Kwang ho Brian Lee (Hàn Quốc)

- Bubble Era đạo diễn bởi Vu Minh Nghia, sản xuất bởi Nguyen Trung Nghia (Việt Nam)

- DIWALWAL (The Boy và The Fight of Spiders) đạo diễn bởi Jarell Serencio, sản xuất bởi John Torres và Alex Poblete (Philippines)

- Malice đạo diễn bởi Lungyin Lim, sản xuất bởi Ivy Yu-Hua Shen, Kuek Shee Heng, và Michal Sikora (Đài Loan)

- Penumbra đạo diễn bởi Russel Morton, sản xuất bởi Jaremy Chua (Singapore)

- Running Wild đạo diễn bởi WANG Yi-Ling, sản xuất bởi Hsiao-Yeh (Li Yuan) và KOU Bo-Tsun (Đài Loan)

- The Daughter of the Mountain God đạo diễn bởi Pham Hoang Minh Thy, sản xuất bởi Jeremy Chua và Mai Hoai Nguyen Tuan Anh (Việt Nam/ Singapore)

Là sự kiện được chủ trì bởi chính những nhà làm phim nghệ thuật như đạo diễn Phan Đăng Di (Bi, đừng sợ; Cha và con và…), đạo diễn Trần Anh Hùng (Mùi đu đủ xanh, Xích lô,...) và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc (Vợ Ba, Tro tàn rực rỡ), Gặp gỡ mùa thu là một sự kiện điện ảnh kết nối và đào tạo những nhà làm phim trẻ và thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.