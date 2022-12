7 xe cứu hỏa dập tắt ngọn lửa bao trùm 3 ngôi nhà tại Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 1.12, tại ngôi nhà số 10 trong ngõ 146 Minh Khai (P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ hoả hoạn. Ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm ngôi nhà số 10 và lan sang 2 nhà bên cạnh ở mặt đường Minh Khai khiến người dân hoang mang và hô hoán dập lửa, đồng thời, báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Q.Hai Bà Trưng đã xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ và xin chi viện 2 xe chữa cháy, 1 xe téc của Công an Q.Hoàng Mai, 1 xe chữa cháy, 1 xe thang của Công an Q.Hoàn Kiếm phối hợp với Công an P.Minh Khai, UBND P.Minh Khai nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế và được các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.