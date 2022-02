8 loại thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho gia đình bạn

Vitamin C là một trong những loại vitamin cần thiết để tăng cường sức đề kháng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Có rất nhiều nguồn thực phẩm chứa vitamin C tự nhiên thay vì phải sử dụng thuốc hay các loại thực phẩm chức năng. Dưới đây là 8 loại thực phẩm giàu vitamin C để bạn dễ dàng “thiết kế” thực đơn hằng ngày cho cả gia đình.

Quả xoài

Ngoài là một loại trái cây giàu vitamin C, xoài còn chứa rất nhiều chất xơ hòa tan trong nước được biết đến như là pectin. Các nhà khoa học cho rằng việc ăn nhiều chất xơ sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư về đường tiêu hóa.

Quả ớt

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tất cả các loại ớt đều có một lượng vitamin C tốt, tuy nhiên ớt xanh là loại chứa nhiều nhất. Thực phẩm này có đặc tính chống ô xy hóa, giảm đau, chống viêm và nâng cao hệ miễn dịch.

Dâu tây

Không chỉ là thực phẩm chứa nhiều vitamin C, dâu tây còn chứa các hợp chất đã được chứng minh là có lợi trong việc tăng cường sức khỏe tim mạch và còn có khả năng làm trắng răng một cách tự nhiên.

Chanh vàng

Chanh luôn được xếp vào danh sách giàu vitamin C. Ngoài ra, nó còn tăng cường khả năng miễn dịch, giúp hấp thu sắt, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tốt cho da.

Cải xanh





Cải xanh là một trong những thực phẩm mà bạn nên thường xuyên bổ sung vào bữa ăn gia đình. Loại rau củ họ cải này cung cấp 132 mg vitamin C cùng với hàm lượng chất xơ vô cùng to lớn.

Quả kiwi

Đây là một loại “siêu trái cây” có chứa rất nhiều lợi ích về dinh dưỡng. Kiwi rất giàu vitamin C và E, tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại stress và lão hóa. Vitamin C cũng làm vết thương mau lành và giúp hấp thu sắt để có xương, mạch máu và răng chắc khỏe.

Cải xoăn

Khi ăn bông cải xanh, bạn đang nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm siêu chất dinh dưỡng hỗ trợ tốt cho sức khỏe cơ thể.

Cà chua

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và giúp ngăn ngừa ung thư. Lý do cho điều này là nó rất giàu lycopene. Cà chua hỗ trợ tăng cường sức khỏe răng, xương và da, hạn chế tối đa tổn hại từ tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra các nếp nhăn cho làn da.

Vitamin C - một loại dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể. Hãy luôn nhớ bổ sung đầy đủ lượng vitamin C cần thiết trong các loại thực phẩm trên để có được chế độ ăn uống phù hợp và sức đề kháng tốt cho bản thân và cả gia đình.



Theo: L’officiel, Instagram NV