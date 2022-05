Activision Blizzard bị quan chức New York kiện sau khi được Microsoft mua lại

Theo VCG, một đơn kiện từ các quan chức thành phố New York đã buộc tội CEO Bobby Kotick của Activision Blizzard đã vội vàng bán công ty cho Microsoft nhằm trốn tránh trách nhiệm về hành vi sai trái và để nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Theo báo cáo của Axios, vụ kiện đã được đệ trình bởi Hệ thống hưu trí của nhân viên thành phố New York (New York City Employees’ Retirement System) và các quỹ hưu trí dành cho lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và giáo viên vào ngày 26.4.

Các nguyên đơn là những người sở hữu cổ phiếu của Activision Blizzard, đã đệ đơn kiện để yêu cầu quyền truy cập vào sổ sách và hồ sơ của công ty, mà họ tin rằng đang lưu giữ thông tin về những hành vi sai trái của Kotick và ban giám đốc khiến giá cổ phiếu của công ty bị giảm.

Ban đầu, họ bắt đầu tìm kiếm quyền truy cập vào các tài liệu nội bộ của Activision Blizzard vào tháng 10 năm ngoái sau khi nhà phát hành Call of Duty và World of Warcraft bị cơ quan California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) kiện vì không xử lý được nạn quấy rối tình dục và phân biệt đối xử đối với nhân viên nữ. Các nguyên đơn tìm cách xác định những thông tin mà Kotick biết về hành vi sai trái tình dục tại Activision Blizzard như một cái cớ để kiện ông ta và các thành viên hội đồng quản trị với cáo buộc phá giá cổ phiếu của công ty.

Kể từ thời điểm đó, Microsoft đã bắt đầu đàm phán với Kotick về một thỏa thuận mua lại Activision Blizzard, chỉ sau 3 ngày Wall Street Journal xuất bản một báo cáo nói rằng lãnh đạo của công ty đã biết về các cáo buộc hành vi sai trái tình dục trong nhiều năm nhưng vẫn ‘im hơi lặng tiếng’. Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, phát ngôn viên của công ty cho biết Kotick thường sẽ không tiếp nhận toàn bộ các thông tin về hành vi sai trái tại các công ty của Activision Blizzard, nên có thể sẽ bỏ sót những vi phạm mà công ty bị cáo buộc.





Đơn kiện mới nhất cáo buộc: “Với trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý của Kotick tại nơi làm việc ‘tệ hại’ Activision, lẽ ra hội đồng quản trị phải có quan điểm rõ ràng rằng ông ta không thích hợp với việc thương lượng bán công ty. Nhưng họ đã không làm như vậy.”

Hội đồng quản trị được cho là đã để Kotick đại diện công ty dẫn dắt các cuộc đàm phán. “Microsoft đã mở các cuộc thảo luận mua lại vào ngày 19.11.2021, nhưng hội đồng quản trị đã không tổ chức họp thảo luận về khả năng tiếp cận của Microsoft mãi đến ngày 1.12.2021,” đơn kiện tuyên bố. “Trong khoảng thời gian đó, trong khi không có sự ủy quyền nào của hội đồng quản trị hoặc bất cứ lời đề nghị nào từ Microsoft, Kotick vẫn đưa ra thông báo một cách thẳng thừng với Microsoft rằng ông sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận trong khoảng giá 90 – 105 USD cho mỗi cổ phiếu.”

Sau đó vào tháng 1.2022, có thông báo rằng Microsoft đã đồng ý mua lại Activision Blizzard trong một thỏa thuận có giá 95 USD/cổ phiếu, trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 68,7 tỉ USD.

Việc sáp nhập này không chỉ giúp cho Kotick và các đồng nghiệp trong ban giám đốc của ông ấy thoát khỏi trách nhiệm pháp lý do các vi phạm nghiêm trọng, mà còn mang đến cho Kotick cơ hội nhận được những khoản lợi ích đáng kể. Và đơn kiện nêu rõ giá sáp nhập ‘dường như đánh giá thấp Activision một cách nghiêm trọng vì nó chỉ cao hơn 1%’ so với giá cổ phiếu của công ty trước khi bị DFEH kiện vào tháng 7.2021.

Activision Blizzard gần đây đã đề nghị các cổ đông của công ty bỏ phiếu chống lại đề xuất rằng họ nên chuẩn bị một báo cáo công khai hàng năm về những nỗ lực của công ty trong việc ngăn chặn hành vi quấy rối và phân biệt đối xử.