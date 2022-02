Activision đạt doanh thu 8,8 tỉ USD trong năm 2021

Theo Neowin, cổng thông tin nhà đầu tư của Activision cho thấy nhà xuất bản này đã phá kỷ lục khi có doanh thu ròng đạt 8,8 tỉ USD và thu nhập ròng là 2,7 tỉ USD. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là 5,1 tỉ USD trong số đó đến từ các giao dịch vi mô, đăng ký và các tiện ích bổ sung khác.

Trong khi đó, tựa game mới nhất trong series Call of Duty, Call of Duty: Vanguard, không hoạt động tốt như những gì mà công ty mong đợi do các vấn đề kỹ thuật. Mặc dù vậy, công ty đã chứng kiến ​​một trong những năm có doanh thu tốt nhất từ ​​trước đến nay nhờ vào sức mạnh của các giao dịch vi mô.





Activision cũng tự hào về một số lượng người dùng hoạt động hàng tháng lớn nhất trong ngành. Trong khi các số liệu các tháng trước đó đã tăng cao với 435 triệu người chơi mỗi tháng thì con số trong tháng 12.2021 chỉ là 371 triệu người chơi.

Vào tháng 1.2022, Microsoft đã gây chấn động ngành công nghiệp game khi công bố ý định mua lại Activision Blizzard với giá khoảng 70 tỉ USD. Mặc dù có những sai sót nhưng Call of Duty vẫn là trò chơi lớn nhất ở các thị trường phương Tây, nhưng số lượng người dùng hoạt động hàng tháng có lẽ là điểm hấp dẫn nhất đối với Microsoft. Công ty đã tập trung vào việc phát triển Xbox Game Pass trong những năm gần đây và việc cung cấp các trò chơi Call of Duty thông qua Xbox Game Pass sẽ thúc đẩy người đăng ký dịch vụ nhiều hơn.