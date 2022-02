Activision sẽ không phát hành Call of Duty vào năm 2023

Theo Neowin, báo cáo mới nhất từ Bloomberg cho biết Activision đã quyết định trì hoãn phát hành Call of Duty 2023 thêm một năm, tức game sẽ chỉ ra mắt vào năm 2024. Tựa game của năm tới là phần tiếp theo của Call of Duty: Modern Warfare, vì vây nó có thể mang tên Call of Duty: Modern Warfare 2 nếu công ty không muốn thay đổi tên.

Việc Activision trì hoãn phát hành phần tiếp theo của Call of Duty được đánh giá cao, cho thấy công ty ghi nhận những phản hồi từ người chơi về Call of Duty: Vanguard, đồng thời giúp cho các nhà phát triển Call of Duty khác có thêm thời gian với trò chơi của họ. Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách phát triển trò chơi khi nhiều studio đã áp dụng mô hình làm việc tại nhà gây ra sự chậm trễ trong việc hoàn thiện các game. Với thay đổi mới, hy vọng rằng Call of Duty 2023 sẽ là một trải nghiệm hoàn hảo khi ra mắt, không giống như Call of Duty: Vanguard.





Được biết, vào tháng 1.2022, Microsoft công bố ý định mua lại Activision Blizzard với giá khoảng 70 tỉ USD. Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 tùy thuộc vào các phê duyệt từ cơ quan quản lý ở Mỹ và Châu Âu.