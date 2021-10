AIA Việt Nam hỗ trợ cho hơn 800 hộ gia đình các em học sinh khó khăn

Cùng chung tay hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Công ty BHNT AIA Việt Nam đã thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương cùng với chính quyền địa phương các quận, huyện Củ Chi, Cần Giờ, quận 7 và Phường Cầu Kho, quận 1 tổ chức trao tặng hơn 800 suất quà cho các hộ gia đình các em học sinh gồm hơn 8 tấn gạo, 11 nghìn vở viết và các nhu yếu phẩm khác với trị giá 200 triệu đồng.

Trực tiếp tham gia trao tặng quà đến một số hộ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: “Tôi may mắn hoàn thành hai mũi tiêm vắc xin nên có thể tham gia cùng các thành viên AIA Việt Nam trực tiếp giúp đỡ một số phần quà nhỏ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một số cháu học sinh hiện đang học tập tại nhà nhưng bị thiếu trang thiết bị học tập. Chúng tôi luôn mong muốn được sẻ chia và mang những điều tốt đẹp đến cộng đồng, bởi chúng tôi tin rằng, Điều gì tốt cho Việt Nam, cũng sẽ tốt cho AIA Việt Nam”.

Xác định trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, ngay khi dịch bùng phát, từ tháng 3 năm 2020 đến nay AIA Việt Nam đã tham gia rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Hỗ trợ 2 tỉ đồng kinh phí mua thiết bị bảo hộ cho các y bác sỹ (thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Đóng góp 2 tỉ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ; Hỗ trợ gói tài chính với tổng quỹ tối đa 23 tỉ đồng cho các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch khi không may nhiễm Covid 19 hoặc tử vong do Covid-19 (thông qua Bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Hỗ trợ tài chính cho Đại lý, Khách hàng không may nhiễm Covid-19. Ngoài ra, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, AIA Việt Nam còn tham gia hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em bị cách ly trong vùng dịch tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang v.v…

Bên cạnh đó, theo đại diện của AIA Việt Nam, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác như chương trình trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí và thiết bị, đồ dụng học tập online và các vật dụng khác cho học sinh trên toàn quốc.