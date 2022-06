AIA Việt Nam tung chương trình khuyến mại đặc biệt ‘Quà tặng vàng - Ngàn sẻ chia’

Thay lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng đã ủng hộ và lựa chọn AIA Việt Nam làm người đồng hành gắn bó hơn 2 thập kỷ qua, chương trình “Quà tặng vàng - Ngàn sẻ chia” sẽ dành cho các khách hàng, tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống, kênh đại lý toàn thời gian truyền thống, kênh exchange và hệ thống văn phòng nest by AIA trên toàn quốc. Quà tặng chủ yếu là vàng - món hiện kim bảo toàn giá trị trước những bất ổn kinh tế, biểu trưng cho ý nghĩa tích lũy và bảo vệ vững vàng của bảo hiểm trước những cú sốc tài chính trong tương lai.

Để nhận quà, khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ ngày 1.6 đến 8.6 qua kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian truyền thống, trước ngày 10.6 qua kênh exchange và trước ngày 15.6 qua hệ thống văn phòng nest by AIA. Đồng thời, các hợp đồng cần được AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm trước ngày 30.6. Mua an tâm còn được nhận vàng và quà. Ưu đãi và điều kiện cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc kênh tham gia.

Khách hàng mua qua kênh nest by AIA, có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên từ 60 triệu đồng trở lên sẽ được tặng 2 chỉ vàng 24k PNJ hoặc SJC. Một chỉ vàng cũng trao tay cho người mua có phí bảo hiểm từ 35 đến dưới 60 triệu đồng. Hợp đồng từ 22 đến dưới 35 triệu đồng được tặng evoucher Got it trị giá 2,5 triệu đồng; và Hợp đồng từ 16 đến dưới 22 triệu đồng nhận về evoucher Got it trị giá 500.000 đồng.

Đối với kênh AIA Exchange, AIA Việt Nam dành tặng 2 chỉ vàng cho hợp đồng từ 60 triệu đồng trở lên; và ưu đãi 1 chỉ vàng cho hợp đồng từ 35 đến dưới 60 triệu đồng. Đối với các hợp đồng nhỏ hơn mua qua văn phòng Exchange TP.HCM và Hà Nội, khách hàng nhận được 0,5 chỉ vàng nếu phí bảo hiểm năm đầu từ 20 đến dưới 35 triệu đồng; hoặc voucher 400.000 đồng nếu phí từ 16 đến dưới 20 triệu đồng.





Riêng với các văn phòng Exchange Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa và Nha Trang, 0,5 chỉ vàng cũng dành tặng cho các hợp đồng từ 18 đến dưới 35 triệu đồng; hoặc voucher 400.000 đồng cho hợp đồng từ 15 đến dưới 18 triệu đồng.

Đối với kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống trên toàn quốc, quà tặng sẽ là các phiếu mua hàng PNJ trị giá 5 triệu đồng cho hợp đồng từ 32 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, chương trình còn gửi tặng phiếu quà tặng PNJ 2,5 triệu đồng cho khách hàng đóng phí bảo hiểm từ 18 đến dưới 32 triệu đồng qua đại lý Hà Nội và TP.HCM; từ 16 đến dưới 32 triệu đồng qua đại lý miền Bắc, Trung, Nam và Bắc Trung Bộ. Khách hàng cần gởi xác nhận đã nhận hợp đồng đến AIA Việt Nam trước ngày 31.7, và duy trì hợp đồng còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi xác nhận.

AIA Việt Nam không chỉ đem đến các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhu cầu từng gia đình, mà còn sở hữu hệ thống rộng lớn với hơn 200 văn phòng trên toàn quốc. AIA hiện đang phục vụ và đảm bảo an toàn tài chính cho hơn 1,5 triệu khách hàng tại Việt Nam và thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho hơn 9.500 trường hợp với tổng số tiền lên đến hơn 8.800 tỉ đồng.