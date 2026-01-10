AIKYA 5 năm liền vững ‘Top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín’

Trước thềm 2026, Tập đoàn AIKYA tiếp tục ghi dấu bằng cột mốc công ty thành viên TV.PHARMA vào "Top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín 2025" do Vietnam Report bình chọn.

Đáng chú ý, AIKYA thuộc số ít doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam vững vị thế trong Top 10, trước nhiều công ty dược có vốn ngoại. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp AIKYA được xướng tên trong bảng xếp hạng uy tín hàng đầu ngành dược, bảo chứng cho niềm tin của thị trường dành cho năng lực sản xuất và chuẩn mực chất lượng của hãng dược nội địa.

Dựa trên bộ tiêu chí sức khỏe tài chính và uy tín thương hiệu, danh hiệu trên phản ánh tiếng nói chung của hàng nghìn nhà phân tích tài chính, chuyên gia và người tiêu dùng. 5 năm liền được gởi trao an tâm, AIKYA đã tạo dựng tín nhiệm trong cộng đồng và giới chuyên môn, bằng hệ giá trị được thực hành liên tục hơn 3 thập kỷ.

Chất lượng là "nền bền móng chắc" cho uy tín doanh nghiệp

Đại diện AIKYA cho biết, sứ mệnh doanh nghiệp đến nay vẫn vẹn nguyên ngay từ thuở đầu khởi sự kinh doanh. AIKYA định vị không đơn thuần là một công ty dược, mà là nhà cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, AIKYA ngày càng gây dựng vị thế vững chãi trong ngành bằng danh mục hơn 600 sản phẩm thuộc các nhóm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.. được phát triển bởi 3 công ty thành viên - TV.PHARM, MEBIPHAR và S.PHARM.

Doanh nghiệp cũng làm chủ chuỗi giá trị dược phẩm từ nghiên cứu và phát triển, đến sản xuất và phân phối. Ở khâu đầu tiên, AIKYA tập trung vào phát triển các sản phẩm phù hợp với thể trạng của người Việt, đáp ứng cao nhu cầu điều trị đa bệnh lý phổ biến của hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân trong nước.

Đối với quy trình sản xuất, AIKYA đẩy mạnh hệ thống nhà máy hiện đại, tuân thủ các quy chuẩn nghiêm ngặt trong sản xuất dược phẩm. Doanh nghiệp sở hữu tới 4 cụm nhà máy quy mô lớn tại Trà Vinh, TP.HCM và Sóc Trăng.

TV.PHARM - đơn vị chủ lực của AIKYA, tọa lạc tại Trà Vinh với khu nhà máy rộng 30.000m², hiện vận hành theo các tiêu chuẩn WHO-GMP, GLP, GSP, GDP và sắp tới sẽ được công bố thêm nhà máy AIKYA EUROPA theo chuẩn EU-GMP nghiêm ngặt bậc nhất thế giới.

Hành trình đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, tăng chuẩn cho nhà máy được AIKYA đặt trọng tâm từ năm 2022. Dự án Cụm công nghiệp Dược phẩm Công nghệ cao (Trà Vinh) của doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng, dự kiến quy mô sản xuất lên đến 3,5 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm khi hoàn thiện, hướng tới mục tiêu sản xuất "thuốc nội chất lượng quốc tế".

Những nỗ lực đầu tư bài bản vào hệ thống nhà máy chuẩn cao, thể hiện rõ cam kết lâu dài của AIKYA trong việc mang sản phẩm an toàn và hiệu quả đến gần hơn với người Việt. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ đảm bảo chất lượng cao trong từng lô sản xuất, mà còn giữ được hiệu quả ổn định khi đến tay người dùng.

Chuỗi phân phối "nối dài" sứ mệnh của mỗi sản phẩm

Bảng xếp hạng "Top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín 2025" cũng đo lường uy tín thương hiệu gắn với niềm tin xã hội. AIKYA liên tục được cộng đồng chuyên gia và người tiêu dùng tín nhiệm, còn bởi hệ thống phân phối tin cậy và minh bạch, phủ rộng và dễ tiếp cận.

Mạng lưới phân phối đa kênh của AIKYA hiện đã mở rộng đến 35.000 nhà thuốc truyền thống và chuỗi nhà thuốc bán lẻ hiện đại, cùng với hơn 1.500 bệnh viện, 1.400 phòng khám và trung tâm y tế trên cả nước.

Nhờ những "cánh tay nối dài" này, các sản phẩm kháng sinh, giảm đau hạ sốt, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp, tuần hoàn não, tim mạch, tiểu đường… dễ tiếp cận hơn với người bệnh. Trong đó, nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học cao hiện diện quen thuộc trong tủ thuốc của nhiều gia đình Việt, được vinh danh "Thương hiệu quốc gia" và "Ngôi sao thuốc Việt".

Đại diện doanh nghiệp cho hay, bên cạnh chiến lược tăng trưởng, AIKYA có được thành tựu ngày nay còn nhờ niềm tin yêu lớn lao của khách hàng. Hơn 3 thập kỷ qua, công ty đã nhận được sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc lớn bậc nhất cả nước, bền bỉ gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều biến động của thị trường.

Trong năm 2025, AIKYA cũng đã khởi động chuỗi hội nghị khách hàng thường niên, nhằm tri ân các nhà thuốc đã đồng hành bền chặt nhiều năm. Đồng thời, doanh nghiệp mang đến nhiều chia sẻ thiết thực về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà thuốc, hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong kỷ nguyên AI.

Từ tháng 6.2025, Aikya còn khởi động dự án ứng dụng AI vào các hoạt động kinh doanh và vận hành, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình đổi mới. Dự án được triển khai với mục tiêu tăng hiệu suất làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ra quyết định dựa trên dữ liệu… nhằm mang đến giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Nhìn về tương lai, AIKYA đặt mục tiêu phát triển trên 1.000 sản phẩm thuộc nhóm điều trị và trên 100 sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao để phục vụ người tiêu dùng. Song hành cùng tầm nhìn này là chiến lược tiếp tục nâng chuẩn chất lượng cho danh mục sản phẩm, gia tăng giá trị cho đối tác và giữ vững "uy tín" trong lòng người dùng.