Ali Hoàng Dương và diễn viên Xuân Phúc đánh nhau nảy lửa trên võ đài

Tối 30.12.2021, sự kiện The Champion New Year diễn ra tại TP.HCM quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt như: Cường Seven, Uni5, Lona, nhóm nhạc MTV, Ali Hoàng Dương, Xuân Phúc, Gil Lê, Thiên Vương, NSƯT Mỹ Uyên... Đây dịp để các nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình The Champion vừa qua.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc sôi động, phần chính của chương trình là những trận đấu boxing ngoài trời giữa các sao Việt, thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Ca sĩ Ali Hoàng Dương và diễn viên Xuân Phúc trở thành cặp đôi mở màn cho những trận so găng đầy kịch tính.





Trong khi Ali Hoàng Dương tỏ ra e dè trước đối thủ cao to gấp bội và ví đây như trận đấu giữa "kiến và voi" thì Xuân Phúc khiêm tốn cho rằng: "Hôm nay anh sẽ làm bao cát cho em đánh". Chi tiết mời khán giả theo dõi video.