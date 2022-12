Ấm áp 'Quà tặng Giáng sinh 2022' của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng

Xem clip đêm nhạc tại đây.

Tối ngày 17.12 vừa qua, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật Quà tặng Giáng sinh 2022 tại khuôn viên Trường Quốc tế Bắc Mỹ Nam Sài Gòn - SNA. Đây là một trong những hoạt động thường niên của tập đoàn bắt đầu từ năm 2019, với mục tiêu là đào tạo những con người nhân bản toàn diện mà trong đó lòng yêu thương là giá trị cốt lõi.

Năm nay, Quà tặng Giáng sinh 2022 có thêm sự đồng hành của Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) để thầy và trò trong hệ thống cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân nghèo, những học trò đang vượt khó mà quỹ đang triển khai.

Chương trình được dàn dựng công phu bởi đạo diễn, nhạc sĩ Minh Khang và dẫn dắt bởi MC Thiên Vũ và siêu mẫu Thúy Hạnh. Để gửi gắm ước mong về một Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ đã quyết định chọn chủ đề “Đêm An Lành” cho chương trình năm nay.

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, Phó Chủ tịch Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cho biết: “Bình an đích thực là một ân ban cho những người thiện tâm, những người có tâm hồn ngay lành. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể đón nhận ân ban ấy khi cùng hành động, nâng đỡ lẫn nhau. Đó là lý do mà chúng tôi chọn chủ đề Đêm An Lành cho chương trình Quà tặng Giáng Sinh lần thứ tư, để chúng ta sẽ cùng nguyện cầu để không chỉ có một đêm an lành mà để sự bình an, hòa bình sẽ ở lại mãi với mỗi người, mỗi gia đình và trên quê hương, đất nước chúng ta”.

Chương trình gây ấn tượng bởi hiệu ứng sân khấu mãn nhãn, thay đổi liên tục theo nội dung của từng tiết mục. Ban tổ chức cũng chứng tỏ sự đầu tư công phu khi sử dụng vũ đoàn, nhân vật minh họa, diễn viên múa cho từng ca khúc. Đơn cử như trong phần thể hiện ca khúc thánh ca nổi tiếng Mary, Did You Know? của ca sĩ Hoàng Bách, 20 diễn viên đã được huy động để tái hiện một phân cảnh quan trọng trong kinh thánh, mang đến ấn tượng mạnh cho khán giả.





Xuyên suốt thời lượng gần 2 giờ đồng hồ, chương trình Quà tặng Giáng Sinh đã đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thì lắng đọng, da diết với những ca khúc như Cô bé bán diêm, Nếu chỉ còn một ngày để sống,… lúc lại sôi động, trẻ trung với Happy Christmas, Vui mùa Giáng sinh… trong hai chương gồm: Chia sẻ và yêu thương và Đêm an lành với thông điệp rõ ràng rằng sự sẻ chia, gắn kết góp phần mang lại bình yên và hoà bình cho nhân loại.

Điểm đặc biệt trong đêm Quà tặng Giáng Sinh 2022 là sự góp mặt của nhiều ca sĩ, đồng thời cũng là phụ huynh của các trường trong Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. Đó là ca sĩ Hiền Thục (phụ huynh Trường đại học Hoa Sen) với ca khúc Lời nguyện cầu trong đêm; ca sĩ Ưng Đại Vệ (phụ huynh hệ thống UKA) với ca khúc Lonely Xmas; ca sĩ Đông Nhi (phụ huynh hệ thống SNA) với ca khúc Mary’s Boy Child… Ngoài ra các nhạc sĩ như Nguyễn Văn Chung (phụ huynh hệ thống UK Academy) và nhạc sĩ Minh Khang (phụ huynh hệ thống SNA) cũng có sáng tác được sử dụng trong chương trình.

Cùng với đó, chương trình cũng có sự tham gia của những ngôi sao được yêu mến như Hoàng Bách, Quốc Thiên, Diệu Hiền, Duyên Quỳnh, Như Ý, Mon Hoàng Anh, Hana Diệu Hân, Minh Hiếu, Kim Tuyến, Tấn Bảo,… Trong đó, một số tài năng âm nhạc trẻ như Mon Hoàng Anh (Á quân The Voice Kid), Hana Diệu Hân (thành viên P336 Band) hiện cũng đang là sinh viên của các trường thành viên trong Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng Group.

Câu lạc bộ âm nhạc HIUZik của Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, một câu lạc bộ đình đám từng giành hàng loạt giải thưởng lớn như Giải ba cuộc thi Chuyến xe âm nhạc do HTV tổ chức, 1 Giải nhất và 2 Giải nhì Tiếng hát sinh viên toàn quốc (2014 - 2016), Giải nhất Nhảy đối kháng VUG 2014, Giải nhì Sinh viên cười 2015… cũng đã cống hiến nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc trong chương trình, truyền tải nét trẻ trung, năng động và tài năng của mình đến tất cả khán giả.