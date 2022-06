An Giang: Bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Công an TP.Bảo Lộc cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây lô đề giao dịch 300 triệu đồng/ngày ở Bảo Lộc.