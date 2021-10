An Giang nhận trang thiết bị y tế trị giá hơn 50 tỉ đồng

Tại buổi trao tặng chiều 1.10, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang , cho biết: “Trước đây số ca mắc ở An Giang chỉ chừng 1.000 ca và mỗi ngày số ca nhiễm luôn luôn dưới 30 ca. Khả năng kiểm soát dịch của tỉnh lúc đó rất tốt. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trở lại đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 ổ dịch lớn tại Phú Tân và Chợ Mới, sau lây sang Tân Châu. Và cùng với ổ dịch ở Tân Phú trước đó, đến nay tỉnh đã có đến 4 ổ dịch”.

Hiện tại, số ca nhiễm mỗi ngày ở An Giang đã lên đến 250 ca, trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng tương đối cao. “Hôm qua số ca tử vong lên đến 7 trường hợp. Lý do là số ca F0 tăng nhanh, do đó các cơ sở thu dung đang chịu áp lực rất lớn về tiếp nhận và điều trị. Bên cạnh đó là sự thiết hụt về máy thở, máy tạo ô xy và thiếu cả kit xét nghiệm”, ông Hiền nói thêm.

Tại buổi tiếp nhận, Tập đoàn Phương Trang trao tặng 50 máy trợ thở HFNC, 1.400 máy tạo ô xy lưu lượng cao, 10.000 bộ test nhanh kháng nguyên, 4.000 bộ đồ bảo hộ (cấp độ 3), 300.000 găng tay y tế và 2.000 khẩu trang 3M, tổng trị giá hơn 50 tỉ đồng.

Ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xe khách Phương Trang , thuộc Tập đoàn Phương Trang, cho biết: “Đến nay Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng tổng cộng 30.000 máy tạo ô xy lưu lượng cao cho 23 tỉnh thành phía nam, trong đó riêng TP.HCM là hơn 20.000 máy với hy vọng giúp làm giảm số ca bệnh chuyển nặng và cứu thêm nhiều người”.

Chiều cùng ngày, ông Viết Ánh cũng đại diện Tập đoàn Phương Trang trao tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch của Công an tỉnh An Giang 500 thùng mì gói và 100 triệu đồng tiền mặt.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã có hơn 5.039 ca nhiễm và 62 ca tử vong, theo thống kê của Bộ Y tế. Trước đây, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 được điều trị ở tầng 3 chỉ chiếm 20%, nhưng nay đã lên đến 80%. Hiện tại, 2 bệnh viện đa khoa trung tâm và Bệnh viện Châu Đốc công suất giường đã sử dụng gần hết. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng hiện tại ở tỉnh rất thấp. Hiện chỉ có 21% dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, tương đương 235.000 người và tỷ lệ tiêm mũi 2 chưa đạt 10%.

Đồng hành chống dịch

Tính đến nay, Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng hơn 1.000 tỉ đồng trang thiết bị y tế hỗ trợ 23 tỉnh thành phía Nam chống dịch. Bên cạnh đó, ngay từ đầu tháng 6, công ty đã kêu gọi toàn thể nhân viên tham gia cùng TP.HCM, các địa phương chống dịch và đã nhận được ủng hộ nhiệt tình của 1.700 nhân viên.

Đến thời điểm này, Công ty Phương Trang đã huy động gần 2.000 xe các loại từ 16 đến 45 chỗ, xe giường nằm, xe tải nhỏ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Riêng tại TP.HCM, Phương Trang đã dùng 850 xe các loại để đưa đón y bác sĩ đi làm, đi lấy mẫu, đón các bác sĩ từ các tỉnh vào hỗ trợ TP.HCM, chở vật tư y tế, chở lương thực, thực phẩm. Đặc biệt là tham gia chở các bệnh nhân nhiễm bệnh từ nhà đến bệnh viện và chở bệnh nhân từ bệnh viện trở về nhà khi đã lành bệnh. Trong đó có 250 xe đã cải tạo thành xe cứu thương để phục vụ cho y tế.

Phương Trang cũng đã đưa 1.000 xe 45 chỗ, xe giường nằm chở người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành trên cả nước suốt từ đầu mùa dịch đến nay trong chiến dịch 5.000 chuyến xe đưa đồng bào về quê. Toàn bộ chi phí cho hoạt động vận tải thiện nguyện đến thời điểm này ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.