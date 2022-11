An Giang: Xác minh vụ bé gái 3 tuổi bị nhóm người xông vào nhà bắt đi

Chiều 17.11, Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, Công an P.Núi Sam đã tiếp nhận và đang xác minh làm rõ vụ việc người dân trình báo bị một nhóm người bất ngờ xông vào nhà ẵm cháu nội hơn 3 tuổi ra khỏi nhà đưa lên ô tô chạy mất.

Trước đó, chiều 16.11, ông Lê Hồng Hữu (ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) đã gửi đơn trình báo cơ quan chức năng sự việc cháu nội ông là bé L.Ng. P.K. (3 tuổi) bị một nhóm người đột nhập vào nhà bắt đưa đi.

Theo trình bày của ông Hữu, vào khoảng 10 giờ ngày 11.11, lợi dụng lúc con dâu của ông mở cổng nhà, bất ngờ một nhóm người đã xông vào nhà của ông Hữu. Trong đó, một người phụ nữ chạy thẳng vào nhà và giật lấy bé K. khi cháu đang ngồi ăn sáng cùng người thân.

Ngay lập tức, ông Hữu và người nhà liền chạy đuổi theo nhóm người đang ẵm cháu K. bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này, ông Hữu và người nhà đã bị 2 người đàn ông lạ đứng ngăn cản ngay trước cửa nhà. Một người đàn ông đã đẩy mạnh cánh cửa và đánh vào đầu ông Hữu khiến ông ngã vào trong; một người em của ông Hữu chạy thoát ra ngoài tiếp tục đuổi theo tri hô cũng bị một người đàn ông khác hất văng vào chậu kiểng ngoài sân. Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi tẩu thoát ra đến cổng, cháu K. được nhóm người đưa lên một chiếc xe ô tô loại 7 chỗ BS 72A - 520.90 đã chờ sẵn rồi nhanh chóng bỏ chạy, một số người khác cũng leo lên chiếc xe ô tô 7 chỗ khác BS 51H - 887.89 chạy đi. Các clip từ camera an ninh được ông Hữu trích xuất gửi cơ quan công an cho thấy có 6 người đột nhập vào nhà ông Hữu, trong đó có 4 người đàn ông, 2 người phụ nữ.





Ông Hữu cho biết, sự việc xảy ra quá nhanh, quá hoảng loạn nên ông chỉ kịp nhận dạng người phụ nữ ôm cháu K. bỏ chạy có nhiều nét giống bà N.P.L. (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là con dâu cũ của ông Hữu, đã ly dị với con trai ông hơn 1 năm nay. Cũng theo ông Hữu, cháu K. sinh ở TP.HCM nhưng sống chung với ông bà nội từ nhỏ và được gia đình ông trực tiếp chăm sóc, kể cả sau khi cha mẹ cháu ly hôn. Khoảng gần 3 tuần nay, cháu K. được cha đưa về quê ở Châu Đốc chơi với ông bà nội. Ông Hữu cho biết, “Con cái ly hôn tôi không rõ nhưng dù thế nào đi nữa thì việc những người lạ hung hãn xông vào nhà tôi, hành hung tôi rồi bắt cháu tôi đi như thế là quá đáng sợ, coi thường pháp luật”.

Đến chiều 16.11, ông Hữu cho biết, gia đình ông đã liên lạc, đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn chưa biết tung tích cháu K. ở đâu. “Tôi cầu cứu cơ quan chức năng vào cuộc để hỗ trợ gia đình xem tình trạng của cháu nội hiện tại ra sao. Bên cạnh đó là xử lý hành vi ngang nhiên xâm phạm chỗ ở, hành hung người khác và bắt người trái phép”, ông Hữu cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết thêm, bước đầu xác định được người xông vào nhà ông Hữu ẵm cháu bé đi là mẹ ruột cháu bé, cùng đi còn có một số người lạ mặt, chưa xác định. Cha mẹ cháu bé đã ly hôn nhưng đang có mâu thuẫn liên quan đến việc nuôi con. Trên cơ sở trình báo của người dân, Công an TP.Châu Đốc sẽ xác minh rõ toàn bộ nội dung gồm cả hành vi xâm phạm chỗ ở, hành hung người khác để có hướng xử lý.