An Residence: Đầu tư an toàn với đất nền sổ đỏ, hạ tầng pháp lý hoàn thiện

Hiểu được điều đó Khu dân cư thương mại trung tâm Bình Dương An Residence được ra mắt với quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, hệ tiện ích phong phú và quan trọng nhất là thủ tục pháp lý đã hoàn tất.

Vị trí trung tâm, thanh toán linh hoạt

Bình Dương, nơi có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất đang trở thành điểm đến hấp dẫn. Mới đây, chủ đầu tư Lê Phong bắt tay cùng đối tác DKRS liên tiếp công bố 2 dự án đất nền và căn hộ nằm ở vị trí kim cương của thành phố Thuận An: trung tâm kinh tế - tài chính số 1 Bình Dương.

Dự án đầu tiên là Khu dân cư - thương mại trung tâm Bình Dương An Residence - dự án đất nền sổ đỏ hiếm hoi còn sót lại của TP Thuận An. An Residence có quy mô 200 nền, diện tích đa dạng (67-126 m2), gồm dòng shophouse (1 trệt, 3 lầu) và nhà phố (1 trệt, 2 lầu), phù hợp với mọi nhu cầu an cư và đầu tư.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường 22/12 - Thuận An Hòa, trên trục xương sống giao thương của Thuận An và kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 - ĐT743 - cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, An Residence chỉ cách AEON Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé 5 phút, được bao quanh bởi hệ thống bệnh viện, giáo dục đủ cấp. Đặc biệt, dự án liền kề với loạt KCN quy mô lớn nhất miền Nam như VSIP 1, Sóng Thần, Việt Hương, Bình Chuẩn - nơi quy tụ hàng chục nghìn chuyên viên, kỹ sư trong và ngoài nước với nhu cầu mua, thuê nhà có chất lượng cao. Với vị trí tại vùng lõi của TP Thuận An, giá trị của khu dân cư - thương mại An Residence sẽ càng gia tăng vượt trội, đảm bảo dòng thu nhập bền vững và tỷ suất sinh lợi hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Sở hữu đất nền An Residence vào thời điểm cuối năm, khách hàng sẽ được tận hưởng một dự án có quy hoạch chuẩn mực, hạ tầng hoàn thiện 100%. Đặc biệt, đây còn là dự án hiếm hoi tại Bình Dương đảm bảo 100% an toàn cho người mua nhờ pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ trao tay. Nhờ đó, khách có thể ngay lập tức bắt tay vào công tác thi công công trình và triển khai kế hoạch kinh doanh - đầu tư.





An Residence có giải pháp thanh toán cực nhẹ và linh hoạt. Với mức giá vừa tầm khi chỉ từ 36 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT), đặc biệt được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 80% với thời hạn 30 năm sẽ giảm áp lực tài chính cho nhà đầu tư.

The Emerald Golf View, căn hộ cao cấp đáng sống của thành phố Thuận An

Song song với đó, Lê Phong cũng giới thiệu khu phức hợp cao cấp The Emerald Golf View. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại Bình Dương thi công xuyên suốt trong mùa dịch và hiện đang đổ sàn tầng 21 với mục tiêu bàn giao căn hộ hoàn chỉnh cho khách hàng vào cuối năm 2022.

Tọa lạc mặt tiền Đại lộ Bình Dương sầm uất, The Emerald Golf View là khu căn hộ đầu tiên tại Bình Dương mang đẳng cấp thượng lưu có độ cao 40 tầng, với tầm nhìn triệu đô ôm trọn Sân Golf Sông Bé. Sở hữu giá trị hiếm có “Nhất vị, Nhị hướng”, đi cùng 80 tiện ích nội khu tiêu chuẩn 5 sao, The Emerald Golf View vừa là biểu tượng phồn hoa của thành phố Thuận An, vừa là chốn an cư yên bình với không gian sống đẳng cấp hiếm có. Chỉ cần thanh toán 100 triệu đồng, người mua đã được ký hợp đồng mua bán, được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà. Chủ nhân của The Emerald Golf View còn được tặng kèm gói full nội thất cao cấp An Cường.

Thị trường BĐS thời gian tới chắc chắn sẽ tái định hình toàn diện theo hướng tăng trưởng bền vững hơn, thích ứng tốt hơn với các biến động lặp lại. Khách hàng sẽ ngày càng khắt khe hơn trong lựa chọn dự án để sở hữu hay đầu tư. Trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều bất trắc khó lường, chính sách nhà nước thường xuyên điều chỉnh, chỉ những chủ đầu tư có tiềm lực, khả năng triển khai đúng tiến độ cam kết, dự án có vị trí tốt, pháp lý sạch mới có thể thuyết phục người mua xuống tiền.

Sở hữu vị trí độc tôn tại trung tâm TP Thuận An, chủ đầu tư uy tín, pháp lý hoàn chỉnh, cả hai dự án An Residence và The Emerald Golf View là lời giải cho cơn khát săn tìm tài sản chất lượng của khách hàng, đón đầu xu thế đô thị hóa, sóng đầu tư hạ tầng và chiến lược phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội sau dịch của Bình Dương.