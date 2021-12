An tâm bảo vệ dữ liệu với các dịch vụ hậu mãi từ Seagate

Những “đặc quyền” hấp dẫn khi mua Seagate chính hãng

Khi mua sản phẩm chính hãng từ Seagate, khách hàng được hưởng chế độ bảo hành 2-5 năm cùng chính sách 1 đổi 1 trong 10 phút và Dịch vụ Cứu dữ liệu Seagate Rescue Services dành cho đa số dòng sản phẩm (trừ ổ cứng BarraCuda HDD; BarraCuda SSD 510, Q1, 120; SkyHawk 1TB và các sản phẩm lưu trữ doanh nghiệp).

Nếu ổ cứng bị rơi vỡ, ngấm nước, chập điện hay cháy nổ… thì vấn đề gặp phải không chỉ là hư hỏng phần cứng mà còn là các dữ liệu quý giá, nếu chưa được sao lưu dự phòng thì việc cứu dữ liệu khá tốn kém và phức tạp, cùng với việc lo ngại bảo mật thông tin tại điểm cứu dữ liệu. Seagate Rescue Services - Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu miễn phí, độc quyền chỉ có ở Seagate, dành cho khách hàng mua ổ cứng chính hãng.

Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, quy trình phục hồi dữ liệu nhanh chóng, chính xác và bảo mật, Seagate cam kết tỷ lệ khôi phục thành công lên đến 90%.

● Bước 1: Gọi ngay Hotline của Seagate (1228 0775 - Viettel, 1210 20063 - MobiFone hoặc 1206 5303 - VNPT & VinaPhone)

● Bước 2: Làm theo hướng dẫn; Gửi ổ cứng lỗi về Trung tâm Phục hồi Dữ liệu Seagate ở Hà Lan. Seagate hỗ trợ phí vận chuyển và đổi trả ổ thay thế tại Việt Nam (nếu đạt điều kiện quy định).

● Bước 3: Phục hồi dữ liệu tại Seagate Hà Lan (trong vòng 2-3 tuần làm việc).

● Bước 4: Seagate sẽ gửi về tận tay một ổ cứng gắn ngoài chứa toàn bộ dữ liệu đã khôi phục - hoàn toàn miễn phí!

Lưu ý: Khách hàng sẽ chi trả một khoản phí xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử đã qua sử dụng (ở đây là ổ cứng có chứa dữ liệu của bạn) theo quy định của Chính phủ Việt Nam.





Nâng thời gian bảo hành Seagate SkyHawk AI lên 5 năm

Là ổ cứng chuyên dụng dành riêng cho hệ thống camera giám sát, Seagate SkyHawk AI gây ấn tượng bởi dung lượng lưu trữ lên tới 18TB, Firmware ImagePerfect™… Đặc biệt, từ tháng 9/2021, Seagate chính thức nâng thời gian bảo hành SkyHawk AI lên đến 5 năm, đảm bảo các quyền lợi tối đa và bảo vệ dữ liệu cho người dùng.

Seagate cho ra mắt các sản phẩm mới, đón đầu xu hướng công nghệ

Nâng tầm chiến game với ổ cứng gắn trong FireCuda 530 Heatsink SSD

FireCuda 530 Heatsink SSD tương thích với PS5, có tốc độ đọc lên đến 7300MB/s, tích hợp công nghệ PCIe Gen4 NVMe mới nhất, nhanh hơn PCle Gen M.2 NVMe gấp 2 lần và gấp 12 lần so với SATA. Đồng thời, FireCuda 530 Heatsink với tính năng tản nhiệt cực tốt, được thiết kế đặc biệt bởi EKWB, giúp duy trì hiệu suất tối đa trong thời gian dài.

Lưu trữ an toàn, tiện lợi với ổ cứng gắn ngoài One Touch

Ổ cứng gắn ngoài Seagate One Touch có 2 dòng sản phẩm: HDD và SSD. One Touch HDD là giải pháp lưu trữ hiệu quả với mã hóa AES-256, bảo mật dữ liệu bằng mật khẩu, chuẩn exFAT tương thích với Windows® hoặc Mac®. One Touch SSD sở hữu tốc độ xử lý lên đến 1,030 MB/s, kết nối USB-C hiện đại, khả năng tương thích tốt Windows®, Mac® và Android™.

Seagate không những mang đến cho bạn sự bảo vệ tối đa về dữ liệu mà còn dịch vụ chuyên nghiệp. Hãy mua Seagate với tem chính hãng trên mặt ổ cứng để luôn an tâm về dữ liệu!

