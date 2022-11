Angela Bassett: ‘Siêu anh hùng’ U.70 của Marvel

Trong gần 2 thập niên qua, vũ trụ điện ảnh Marvel đã trở thành một “thế lực” đáng gờm trong nền công nghiệp điện ảnh Hollywood. Với quy mô đầu tư “khủng” dành cho từng bộ phim siêu anh hùng, phim Marvel được giới hàn lâm đánh giá cao về mặt kỹ thuật quay, dựng, kỹ xảo và trang phục. Nhưng chuyện một diễn viên được đề cử Oscar nhờ vai diễn trong vũ trụ điện ảnh khổng lồ này vẫn là điều chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, sau khi Black Panther: Wakanda Forever ra mắt, cùng với màn trình diễn tuyệt vời của Angela Bassett trong vai nữ hoàng Ramonda, các fan Marvel đã bắt đầu kỳ vọng về thành tích này.

Angela Bassett vốn là diễn viên kỳ cựu của Hollywood với gần 40 năm hoạt động trong nghề. Nữ diễn viên tạo được chỗ đứng từ những năm 1990 khi xuất hiện trong các bộ phim như What’s love got to do with it, Boyz n the hood, Waiting to exhale và Strange days… Bà từng giành được vô số giải thưởng cao quý như Quả cầu vàng, Emmy, NAACP Image Awards…, là một trong những diễn viên góp phần tạo được tiếng nói cho cộng đồng người da màu tại Hollywood. Tuy nhiên, những bộ phim mà Angela Bassett tham gia thường chỉ phổ biến ở thị trường Mỹ nên nữ diễn viên ít được khán giả Việt Nam biết tới.

Gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel từ năm 2018 với vai diễn nữ hoàng Ramonda - mẹ của quốc vương Wakanda T’Challa, Angela Bassett tạo được thiện cảm với đông đảo khán giả quốc tế. Tuy nhiên ở phần 1, nữ hoàng Ramonda chỉ là một tuyến vai phụ góp phần thúc đẩy cốt truyện và tô đậm cho khí chất của T’Challa.

Sau khi “Báo Đen” Chadwick Boseman đột ngột qua đời do ung thư hồi 2020, Marvel Studios đã đi đến một nước cờ táo bạo - khai tử T’Challa, đưa nữ hoàng Ramonda và công chúa Shuri lên làm nhân vật trọng tâm của phần phim tiếp nối. Hai năm sau, Black Panther: Wakanda Forever được thành hình. Dẫu thiếu vắng đi sức hút khó lòng thay thế của Chadwick Boseman nhưng phần trình diễn xuất thần của Angela Bassett thực sự đã tiếp lửa cho bộ phim. Và với nhiều khán giả, nữ hoàng Ramonda trở thành nhân vật yêu thích nhất của họ trong Black Panther: Wakanda Forever.

Ở Black Panther: Wakanda Forever, khán giả có dịp nhìn sâu hơn vào thâm tâm của vị nữ hoàng được cả Wakanda tôn kính. Vừa mất con trai, Ramonda đã phải nén đau thương để ngồi vào vị trí lãnh đạo đất nước trong bối cảnh rối ren, khi hàng hà sa số các thế lực bên ngoài đang hăm he vào mỏ kim loại vibranium của Wakanda. Hình ảnh nữ hoàng uy nghi bước vào phiên họp của Liên Hiệp Quốc để đàm phán và hạch sách những kẻ mưu mô là một trong những cảnh quay ấn tượng nhất của bộ phim.





Nữ hoàng Ramonda - qua phần diễn xuất tuyệt vời của Angela Bassett hiện lên như một biểu tượng của nữ quyền và niềm kiêu hãnh da màu. Chính bà, là hiện thân của sự can trường và hãnh tiến của cường quốc Wakanda. Hùng hổ và uy nghiêm bao nhiêu trong vị thế người lãnh đạo của một quốc gia, Ramonda vẫn có những khoảnh khắc thâm trầm, ân cần của một người mẹ mang trong mình quá nhiều nỗi đau, mất mát. Một nhân vật khiến người ta vừa phải nể sợ, vừa xót thương. Màn trình diễn thuyết phục của Angela Bassett cũng góp phần xóa bỏ định kiến rằng diễn viên đóng phim siêu anh hùng Marvel chỉ cần “đẹp mã” và đánh đấm giỏi.

Ở tuổi 64, Angela Bassett vẫn giữ được thần thái hút hồn và vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ đặc trưng của người phụ nữ da màu. Bằng sự tận tâm dành cho vai diễn, Angela Bassett đã khai phá và lật giở tinh vi từng tầng lớp cảm xúc phức tạp nhất của nhân vật mình đảm nhiệm. Vì vậy, nữ diễn viên vào vai Ramonda hoàn hảo từ ngoại hình cho đến thần thái. Để mỗi trường đoạn Ramonda Angela Bassett xuất hiện đều mang đến cho người xem luồng cảm xúc mạnh mẽ. Không cần áo giáp, phép thuật hay những vũ khí tối tân, người phụ nữ ấy vẫn toát lên hào quang của một “siêu anh hùng”.

Gần 30 năm trước, Angela Bassett đã có đề cử Oscar đầu tiên, hạng mục nữ chính xuất sắc cho màn hóa thân thành ca sĩ huyền thoại Tina Turner trong What’s love got to do with it (1993). Sau bao năm cống hiến và không ngừng nỗ lực, nữ diễn viên sinh ra tại New York được người hâm mộ kỳ vọng sẽ có được để cử Oscar thứ hai trong sự nghiệp với Black Panther: Wakanda Forever.