Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa đóng cửa, phụ huynh đòi lại 1,5 tỉ đồng học phí

Trong số 40 phụ huynh đã đóng tiền học phí cho Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa (Trung tâm), chị Nguyễn Hoàng Trúc Quỳnh là người đóng nhiều nhất với số tiền 200 triệu đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Quỳnh cho biết vào năm 2020 chị bắt đầu đăng ký cho 2 con học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa với số tiền 80 triệu đồng.

Trong quá trình học thì xảy ra dịch Covid-19 nên tạm ngưng một thời gian, sau đó trung tâm tiếp tục giảng dạy lại. Dù vẫn chưa hết học phí nhưng do thấy trung tâm dạy tốt, các bé học ổn nên vào tháng 5.2022, chị Quỳnh tiếp tục đóng thêm học phí 2 năm nữa, lần này đóng cho 3 bé với số tiền 120 triệu đồng.

“Tuy nhiên đến khoảng tháng 8.2022, tôi nhận thấy trung tâm bắt đầu có vấn đề, lớp dạy, lớp không, giáo trình thì không có, link bài thì không ai vào được, mỗi buổi các con đến lớp, trung tâm chỉ phát cho 1 tờ giấy A4 rồi viết theo kiểu tự phát. Các bé học không còn hiệu quả như trước. Sau đó một giáo viên chủ nhiệm đã nhắn tin vào nhóm của phụ huynh tâm sự, nói rằng trung tâm đang nợ lương giáo viên, chất lượng giáo viên thì không đúng như không hợp đồng cam kết…” chị Quỳnh bức xúc.

Vì vậy trong tháng 9.2022, chị Quỳnh đã lên trung tâm yêu cầu trả lại học phí nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được. Người tự nhận là Giám đốc Trung tâm ngữ Apax Leaders Biên Hòa hứa hẹn với chị rồi biến mất, gọi điện không nghe máy.

Tương tự, chị Lê Thị Thu Thanh, một phụ huynh khác cho hay chị đã đóng tổng cộng 100 triệu đồng để đăng ký cho 2 con theo học tại trung tâm này.

“Lần đầu đóng hơn 60 triệu đóng vào cuối 2019. Sang năm 2020 có chương trình khuyến mãi đóng 6 tháng tặng 2 tháng, thấy có lợi nên tôi đóng thêm 40 triệu nữa”, chị Thanh cho hay.

Cũng theo chị Thanh, thời gian sau đó dịch Covid-19 bùng phát nên trung tâm không triển khai dạy học trực tiếp được. Sợ con quên kiến thức nên chị cho con chuyển sang học online nhưng trục trặc đủ thứ, lúc thì thiếu giáo viên, lúc thì cúp điện.





“Đến tháng 5.2022, tôi xin chuyển cho các cháu lên cơ sở ở Thủ Đức (TP.HCM) học. Nhưng đợi mãi đến tháng 10.2022 vẫn không thấy trung tâm sắp xếp lớp để dạy. Vì vậy tôi lên đó xem thế nào thì mới phát hiện trên này phụ huynh tới đòi trả lại học phí rất nhiều”, chị Thanh cho biết. Sau đó chị Thanh quay lại Trung tâm tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa để yêu cầu trả lại tiền học phí nhưng không được.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.2022, số lượng phụ huynh kéo đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa đòi lại học phí ngày mỗi nhiều. Tuy nhiên khi đến đây thì không gặp được người có đủ thẩm quyền để giải quyết.

Quá bức xúc, các phụ huynh đã tự tổng hợp danh sách và có đến 40 phụ huynh đã đóng tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Hiện các phụ huynh đã ủy quyền cho một người trong nhóm làm đơn khiếu nại, tố cáo Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa đến công an.

Liên quan đến vụ việc này, PV Thanh Niên cũng đã nhiều lần liên hệ với đại diện Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders để tìm hiểu sự việc nhưng số điện thoại không liên lạc được. Hiện Trung tâm đang đóng cửa và chỉ có duy nhất một nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trông coi tòa nhà.

Ngoài việc các phụ huynh đến đòi lại học phí thì có một số nhân viên, giáo viên cũng kéo đến đòi tiền lương vì nhiều tháng qua họ vẫn chưa được Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders thanh toán.

Ông Nissanka Kalhara Darshana De Silva (39 tuổi, quốc tịch Sri Lanka) cho biết, ông bắt đầu nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa từ tháng 7.2022 theo hợp đồng hàng năm. Trước khi vào trung tâm thì ban lãnh đạo cam kết mỗi tháng trả thu nhập ổn định từ 30 triệu đồng trở lên. "Thế nhưng từ khi tôi vào dạy từ tháng 7.2022 cho tới nay chưa có tháng nào lãnh đủ số tiền như cam kết. Mỗi lần trung tâm chuyển 3 triệu đồng, có lần 5 triệu đồng… rất nhỏ giọt và nay thì trung tâm đóng cửa", ông Silva ngao ngán.

Ông Silva cho biết thêm, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa thực hiện nhiều vấn đề không như cam kết. "Ban đầu họ còn cho giáo viên người Việt Nam lên tiết cùng trợ giảng để dạy cho các bé. Thế nhưng sau này họ cắt luôn giáo viên người Việt, do đó việc dạy của tôi cũng gặp nhiều khó khăn do văn hóa, thói quen khác nhau của người bản địa, dẫn đến việc học của các em không hiệu quả như mong muốn. Hiện nay trung tâm không còn học sinh tới học và tiền lương của tôi mấy tháng qua trung tâm vẫn còn nợ chưa trả. Số tiền lương mà Trung tâm còn thiếu của tôi đến thời điểm này gần 60 triệu đồng”, ông Silva cho hay.

Trả lời Thanh Niên, một cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai cho biết vụ việc liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders mà phụ huynh đang khiếu nại sở cũng đã nắm thông tin. Do liên quan đến việc thu học phí, chi trả tiền lương cho nhân viên, giáo viên... nên hồ sơ đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận xử lý. Sở GD-ĐT sẽ cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi có kết luận từ cơ quan Công an.