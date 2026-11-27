Tối 26.11, Anh Tú Atus cùng các thành viên Running Man Vietnam mùa 4 hội ngộ người hâm mộ tại buổi công chiếu tập đặc biệt “Về nhà” ở TP.HCM. Sự kiện diễn ra sau khi mùa 4 khép lại phiên bản truyền hình, thu hút sự quan tâm của khán giả mong chờ được chứng kiến những thử thách và màn đối đầu cuối cùng của Gia tộc R.

Anh Tú Atus qua hai mùa Running Man Vietnam

Trước khi góp mặt ở mùa 4, Anh Tú Atus từng gây chú ý khi tham gia Running Man Vietnam mùa 3 và giành ngôi quán quân. Trong cuộc chơi đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, tư duy và khả năng ứng biến, nam nghệ sĩ cho thấy sự nhanh nhạy, biết quan sát và tận dụng thời cơ trong những tình huống bất ngờ.

Trở lại mùa 4, Anh Tú Atus tiếp tục đối diện với những thử thách mới trong đội hình và cách vận hành cuộc chơi khác biệt. Dù từng giành chiến thắng ở mùa trước, nam nghệ sĩ vẫn phải thích nghi với từng nhiệm vụ, đồng thời tìm cách tạo lợi thế trước các đối thủ.

Anh Tú Atus cùng các thành viên Gia tộc R thu hút sự chú ý với màn hội ngộ đầy năng lượng Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, anh một lần nữa được giao vai trò gián điệp, tạo ra những màn đấu trí và khiến các thành viên phải dè chừng. Không chỉ trong những nhiệm vụ đặc biệt, nhân vật Sáu Tút còn thường xuyên trở thành tâm điểm của các màn nghi ngờ, chất vấn từ đồng đội. Sự hoạt ngôn, lém lỉnh và có phần khó đoán giúp Anh Tú Atus duy trì màu sắc riêng trong chương trình.

Bên cạnh những màn cạnh tranh, sự tương tác giữa Anh Tú Atus với Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho chương trình. Những màn tung hứng, trêu chọc hay phối hợp giữa các thành viên mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí bên cạnh các thử thách đòi hỏi sự quyết liệt.

Sức hút của Running Man Vietnam mùa 4 còn được thể hiện qua những con số ấn tượng trên các nền tảng số. Theo nhà sản xuất, chương trình đạt hơn 2,5 tỉ lượt xem trên các nền tảng, trong đó cả 16 tập đều vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube. Đáng chú ý, tập 14 cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kết thúc công chiếu, đồng thời ghi nhận 285.000 người xem cùng lúc. Những kết quả này cho thấy sức hút của chương trình và sự quan tâm của khán giả trong suốt mùa phát sóng.

Mong muốn tiếp tục hội ngộ Gia tộc R

Từ dấu ấn quán quân ở mùa 3 đến hành trình tiếp nối tại mùa 4, Running Man Vietnam mang đến cho Anh Tú Atus nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ được thử sức qua những thử thách mới, nam nghệ sĩ còn có cơ hội làm việc, tương tác và tạo nên nhiều kỷ niệm cùng các đồng nghiệp. Anh cho biết trân trọng quãng thời gian gắn bó với Gia tộc R, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục có dịp trở lại với chương trình trong những mùa tiếp theo.

Tập đặc biệt “Về nhà” của Running Man Vietnam chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 27.11.