Aothun247 - Người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp F&B

Chặng đường 5 năm định vị thương hiệu đồng phục cho ngành F&B

Đồng phục là trang phục không thể thiếu trong hành trình nâng cao hình ảnh và độ nhận diện thương hiệu của các đơn vị. Nắm bắt được thực trạng này, thương hiệu Aothun247.vn được cho ra đời để trở thành đơn vị đồng hành, sát cánh cùng các doanh nghiệp tạo ra những bộ đồng phục chuẩn chỉnh. Phân khúc trọng tâm của Aothun247.vn là đồng phục cho ngành F&B.

Với mục tiêu rõ ràng, Aothun247.vn không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng đồng phục, chú trọng đào tạo nhân lực và đầu tư trang thiết bị máy móc. Đặc biệt, Aothun247.vn luôn đặt chữ Tâm vào từng sản phẩm.

Chính sự tận tâm và tinh thần cầu tiến đã đưa thương hiệu đồng phục Aothun247.vn không ngừng lớn mạnh. Sau 5 năm kể từ khi thành lập, thương hiệu Aothun247.vn đã được đông đảo khách hàng biết đến và định vị được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Aothun247.vn - Đối tác cung cấp đồng phục tin cậy của các doanh nghiệp F&B

Với vị trí vững chắc trên thị trường, Aothun247.vn tự tin là đối tác cung cấp đồng phục tin cậy cho các doanh nghiệp F&B. Khi hợp tác cùng Aothun247.vn, các doanh nghiệp sẽ có được giải pháp đồng phục tối ưu. Giải pháp đảm bảo mang đến sự hài lòng cả về chất liệu, kiểu dáng thiết kế đến chi phí.

Về chất liệu

Đồng phục ngành F&B do Aothun247.vn thiết kế, may đo luôn được chú trọng về chất liệu. Trước khi may đo, Aothun247.vn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về tính chất công việc để lựa chọn chất liệu vải đồng phục phù hợp.





Về kiểu dáng thiết kế

Mỗi đơn hàng đồng phục, Aothun247.vn sẽ mang đến những kiểu dáng thiết kế mang nét đặc trưng riêng mang tính độc bản. Điều này giúp cho doanh nghiệp có độ nhận diện tốt nhất thông qua những bộ đồng phục. Đặc biệt, kiểu dáng luôn cập nhật theo xu hướng thời trang của thời đại.

Về chi phí

Để có mức giá hợp lý nhất, Aothun247.vn luôn cân nhắc dựa vào ngân sách của từng doanh nghiệp. Dựa vào ngân sách này, Aothun247.vn sẽ tư vấn lựa chọn các mẫu đồng phục phù hợp.

Kiểu dáng đẹp, chất liệu đảm bảo lại có giá thành hợp lý nên không khó hiểu khi Aothun247.vn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các khách hàng khi cần đặt đồng phục. Danh sách khách hàng nối dài từ các nhà hàng, quán cafe, khách sạn là minh chứng rõ ràng nhất cho danh xưng “người bạn đồng hành tin cậy” của Aothun247.vn.

