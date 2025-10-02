Áp thấp nhiệt đới đã thành bão, sắp vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cập nhật: Hồi 7 giờ ngày 2.10, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Matmo. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc và 127,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tương đương 62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sắp vào Biển Đông NGUỒN: VNDMS

Ảnh hưởng của bão, từ chiều 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6m. Biển động rất mạnh. Cảnh báo, trong khoảng ngày 4 - 5.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo bão có xu hướng mạnh thêm và di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp NGUỒN: HYMETNET

Bão số 11 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dự báo từ ngày 5 - 7.10, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.







