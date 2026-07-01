Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành, sắp mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 118,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông vào ngày 3.7; cường độ mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12.

Sáng nay (1.7), áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão số 1 vào ngày mai NGUỒN: VNDMS

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), khoảng 8 giờ ngày 2.7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão; cơn bão số 1 trên Biển Đông với cường độ bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc và 114 độ kinh đông. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/giờ. Trong những ngày tiếp theo, bão tiếp tục duy trì cường độ và đi về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) sau đó và đất liền nước này.



Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông NGUỒN: NCHMF

Theo các cơ quan khí tượng Việt Nam, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên trong hôm nay vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long; phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.



Cảnh báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới và vùng ảnh hưởng NGUỒN: NCHMF

Vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 3m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3 - 4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.