Apple Arcade sắp có một trò chơi đua xe phong cách Mario Kart

Theo The Verge, vào cuối tháng này, Apple sẽ bổ sung một trò chơi đua xe theo phong cách Mario Kart vào dịch vụ đăng ký trò chơi của mình. Với tên gọi Warped Kart Racers, trò chơi quy tụ 20 nhân vật khác nhau từ loạt phim hoạt hình của 20th Television như American Dad và King of the Hill, với lối chơi lấy cảm hứng từ loạt game đua xe mang tính biểu tượng của Nintendo. Dự kiến trò chơi sẽ ra mắt trên Apple Arcade vào ngày 20.5.

Thông báo này được đưa ra khi Apple nói về chi tiết của dòng trò chơi Arcade của tháng 5. Ngoài ra dịch vụ trò chơi cũng sẽ có thêm sự góp mặt của các trò chơi khác như BadLand Party vào ngày 6.5, Goat Simulator vào ngày 13.5 và một trò chơi phóng phi tiêu 3D vào ngày 27.5.





Apple đã âm thầm cập nhật cho Arcade gần như đều đặn hàng tuần với các trò chơi đáng chú ý. Dịch vụ đã có một sự thúc đẩy lớn vào năm ngoái với việc giới thiệu các trò chơi cổ điển nhằm cải thiện độ phong phú của thư viện, cùng với một số cái tên độc quyền Fantasian.

Những bổ sung gần đây của Arcade bao gồm phiên bản cập nhật của trò chơi xếp hình cây cảnh Prune, trò chơi giải đố Moonshot và trò chơi phiêu lưu sinh thái Gibbon: Beyond The Trees.