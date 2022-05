Apple mang tính năng màn hình Always On vào iPhone 14 Pro

Theo AppleInsider, hai mẫu iPhone 13 Pro hiện tại được trang bị tấm nền hiển thị oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO) và có khả năng thay đổi tốc độ làm mới từ 10 Hz đến 120 Hz. Tuy nhiên, nhà phân tích Ross Young đến từ Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho biết rằng ông tin iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sắp tới có thể giảm tốc độ làm mới xuống đến 1 Hz.

Tốc độ làm mới 1 Hz là lý tưởng để hiển thị ảnh tĩnh khi thiết bị không hoạt động vì nó cho phép thiết bị hiển thị thông tin mà không làm hao pin đáng kể. Ví dụ: một số thiết bị Android do Samsung sản xuất đã sử dụng tốc độ làm mới 1 Hz cho khả năng hiển thị Always On trên chúng.





Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin nói rằng Apple sẽ trang bị màn hình Always On trên iPhone của mình. Quay trở lại năm 2021, một số nguồn tin cho biết Apple có kế hoạch triển khai tính năng này đến iPhone 13, và tất nhiên điều đó đã không xảy ra.

Mặc dù vậy, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dự kiến sẽ đi kèm các thành phần và công nghệ cần thiết để giúp màn hình Always On có thể được triển khai. Màn hình Always On trên iPhone có thể cho phép người dùng xem các thông tin quan trọng như đồng hồ, thời lượng pin hiện tại khi thiết bị bị khóa hoặc không hoạt động.