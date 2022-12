Apple sẽ tiếp tục gặp vấn đề về sản xuất iPhone vào năm sau

Theo Financial Times, vài tuần trước, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra tại nhà máy sản xuất iPhone chính của Apple tại Trịnh Châu, Trung Quốc. Công nhân đã ồ ạt rời khỏi nhà máy vì sợ nhiễm Covid-19, trong khi quốc gia này hiện trải qua một làn sóng lây nhiễm mới.

Do có nhiều lệnh hạn chế được ban hành ở Trung Quốc vì chính sách Zero Covid và số lượng lớn các ca nhập viện ở nước này, việc sản xuất iPhone 14 (chủ yếu ở Trung Quốc) bị ảnh hưởng rất nhiều và có khả năng sẽ không thể tốt hơn vào năm tới. Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, có khả năng công nhân trong các nhà máy của Apple sẽ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Ngay từ đầu tháng 12, nguồn cung iPhone 14 Pro đã hạn chế đến mức Apple không thể đảm bảo giao hàng trước Giáng sinh. Giờ đây, khi truy cập trang web chính thức của Apple, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max luôn hiển thị giao hàng trong vòng một đến hai tuần, tức là không trước năm 2023.





Các mẫu iPhone 14 và 14 Plus tiêu chuẩn không gặp vấn đề do ít phổ biến hơn nhiều so với các mẫu Pro. Việc hạn chế các tính năng rõ ràng đã thúc đẩy người hâm mộ chuyển sang các phiên bản đắt tiền hơn. Đây cũng là lý do khiến Apple phải điều chỉnh mục tiêu của mình xuống đối với iPhone 14 Plus - sản phẩm mà công ty đạt doanh số khá chậm chạp.

Để cố gắng bắt kịp tốc độ, Apple đã chuyển một phần sản xuất của mình sang nhà máy Chennai (Ấn Độ), nơi đã sản xuất khoảng 5 - 10% lượng iPhone 14. Theo các nhà phân tích tại JPMorgan, Apple có thể sản xuất 25% tổng số iPhone vào năm 2025 tại Ấn Độ. Chiến lược này sẽ cho phép công ty ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc trong tương lai.

Cuối năm thường là dịp để Apple lập kỷ lục doanh số mới, nhưng mọi thứ đều cho thấy Giáng sinh năm nay là một thời kỳ đen tối đối với công ty.