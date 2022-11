aT Center kết nối 40 doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc với người dùng Việt

Diễn ra vào ngày 16 - 19.11 sắp tới, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022 (Vietnam FoodExpo 2022) là cuộc trình diễn lớn nhất của ngành công nghiệp thực phẩm năm nay. Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nội địa.

Sau 2 năm triển lãm online do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Vietnam FoodExpo 2022 đã quay trở lại với quy mô 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp, đến từ hơn 30 tỉnh thành trong nước và gần 20 quốc gia, trải dài trên 11.000m2 diện tích trưng bày. Trong đó, có tới 1/10 công ty nông sản và thực phẩm lớn đến từ Hàn Quốc, do aT Center giới thiệu.

aT Center, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn Quốc (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, cũng là nhà tài trợ vàng của triển lãm năm nay. Mang 46 gian hàng thực phẩm tới Vietnam FoodExpo 2022, aT Center sẽ tiếp tục làm cầu nối giao thương giữa 40 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc với đối tác (B2B) và người dùng Việt Nam (B2C).

Đại diện aT Center cho biết, Vietnam FoodExpo 2022 sẽ là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm, công nghệ chế biến chất lượng cao từ Hàn Quốc; đồng thời, cập nhật xu hướng về thực phẩm và đồ uống trên thế giới, học tập và trao đổi kinh nghiệm về quá trình sản xuất - chế biến - đóng gói sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Hàn sẽ giới thiệu được năng lực, từ đó xúc tiến gia tăng mạnh mẽ hơn nữa cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư cụ thể ngay tại hội chợ. Thị trường nông - thủy sản và thực phẩm B2B thuộc nhóm thị trường có nhiều kênh trung gian; song tại Vietnam FoodExpo 2022, các nhà xuất khẩu có thể giảm bớt các khâu “mai mối” này, để giao thương trực tiếp và làm việc hiệu quả nhất với khách mua hàng liên quan tới thị trường người tiêu dùng cuối.





Trước đại dịch, Vietnam FoodExpo 2015-2019 với quy mô tương tự, mỗi kỳ đã thu hút gần 15.000 khách tham quan, kết nối các doanh nghiệp với hơn 3.000 nhà mua hàng trong nước và 500 nhà mua hàng quốc tế.

Bên cạnh đó, aT Center cũng mong muốn quảng bá nông sản Hàn Quốc đến người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp Việt nhiều hơn nữa. Kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và hiệp định thương mại song phương (VKFTA) năm 2015, thực phẩm xứ kim chi đã chiếm được cảm tình lớn của người dân. Dựa trên nền tảng tin yêu sẵn có, dịp này, aT Center sẽ giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới như thực phẩm chức năng, nhân sâm, trái cây theo mùa, đồ uống, đồ ăn nhẹ (snack)…

Thành lập năm 1995 đến nay, aT Center được xem là “người đỡ đầu” của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khi thâm nhập thị trường quốc tế. Các văn phòng aT Center đặt tại đa quốc gia có chức năng xúc tiến thương mại nông - thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc thông qua việc tổ chức chương trình quảng bá sản phẩm, cung cấp các dịch vụ tích hợp toàn diện để kết nối giao thương và hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Tại Việt Nam, aT Center có văn phòng đại diện tại cả Hà Nội và TP.HCM. Các chương trình thúc đẩy bán hàng tại siêu thị, dùng thử sản phẩm, hội chợ thực phẩm… liên tục được aT Center tổ chức, nhằm giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tiến vào thị trường 100 triệu dân đầy tiềm năng của Việt Nam. Đặc biệt, aT Center còn kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nhập khẩu các mặt hàng từ Hàn Quốc (hỗ trợ kho đông lạnh bảo quản thực phẩm), mời khách hàng sang dự các triển lãm thực phẩm tại Hàn Quốc…