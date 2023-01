'Avatar: The Way of Water' đạt doanh thu toàn cầu 1,38 tỉ USD, Việt Nam hơn 220 tỉ đồng

Bom tấn khoa học viễn tưởng đầy tham vọng và tốn kém đáng kinh ngạc Avatar: The Way of Water được thực hiện trong nhiều năm, khi James Cameron tìm cách mở rộng câu chuyện của mình về một chủng tộc ngoài hành tinh đấu tranh chống lại những kẻ xâm lược thù địch. Ông đã làm việc để tạo ra công nghệ mới cho phép thực hiện công việc ghi lại hình ảnh dưới nước trung thực nhất.

Sự nỗ lực này dường như nhận được “trái ngọt”. Avatar: The Way of Water đã mang về doanh thu khoảng 63,4 triệu USD ở Bắc Mỹ vào dịp đầu năm mới và dự kiến ​​sẽ thu thêm 82,4 triệu USD trong bốn ngày nghỉ lễ.

James Cameron từng gợi ý rằng để mang lại lợi nhuận cho Disney - công ty đã mua bản quyền Avatar khi mua lại phần lớn cổ phần của 21st Century Fox vào năm 2019 - bộ phim cần phải là một trong những bom tấn có doanh thu cao nhất lịch sử. Các nguồn tin cho biết điểm hòa vốn của Avatar: The Way of Water khoảng 1,4 tỉ USD, một con số sắp đạt được.

Tính cho đến nay, theo Variety, Avatar: The Way of Water đã kiếm được 421,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 956,9 triệu USD quốc tế, tổng doanh thu toàn cầu đạt 1,38 tỉ USD. Phần tiếp theo của Avatar hiện là phim có doanh thu toàn cầu cao thứ 15 mọi thời đại, chỉ sau Black Panther, trước cả Harry Potter và bảo bối tử thần - Phần 2.

Đứng vị trí thứ hai về doanh thu phòng vé cuối tuần qua ở Bắc Mỹ là Puss in Boots: The Last Wish của Universal và DreamWorks Animation. Phim thu 16,3 triệu USD và dự kiến ​​sẽ kiếm được 21,7 triệu USD trong bốn ngày nghỉ lễ. Tổng doanh thu Bắc Mỹ của bộ phim phiêu lưu hoạt hình này đạt hơn 66 triệu USD.





Black Panther: Wakanda Forever của Disney và Marvel chiếm vị trí thứ ba với 4,8 triệu USD vào cuối tuần và 6,5 triệu USD dự kiến ​​trong kỳ nghỉ đầu năm. Tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của phim là 438 triệu USD, và doanh thu toàn cầu là 818,5 triệu USD.

Ở vị trí thứ tư, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody của Sony và Tri-Star kiếm được 4,2 triệu USD vào cuối tuần, dự kiến đạt 5,4 triệu USD qua kỳ nghỉ bốn ngày. Điều đó khiến bộ phim tiểu sử về biểu tượng nhạc pop Whitney Houston đang gặp khó khăn khi tổng doanh thu Bắc Mỹ chỉ là 16 triệu USD, một kết quả trái ngược với bộ phim có kinh phí lên đến 45 triệu USD.

Babylon của Paramount có Brad Pitt và Margot Robbie đóng chính trở nên thực sự mờ nhạt, lọt vào top 5. Bộ phim có kinh phí sản xuất 80 triệu USD này kiếm được 2,7 triệu USD vào cuối tuần và dự kiến ​​chỉ thu về 3,6 triệu USD trong bốn ngày nghỉ lễ, đưa tổng doanh thu nội địa lên con số “thảm hại”: 11 triệu USD. Đây là một vụ thua lỗ nặng nề và là tai họa duy nhất trong chuỗi thành công đáng kinh ngạc của Paramount - hãng ghi điểm với The Lost City, Scream, Sonic the Hedgehog 2 và Top Gun: Maverick.

Trong khi đó doanh thu của Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) tại Việt Nam đã vượt mốc 200 tỉ đồng. Tính đến sau ngày 1.1.2023, phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé của Box Office Vietnam khi thu về tổng cộng 221,5 tỉ đồng, riêng doanh thu 3 ngày cuối tuần đầu năm mới đạt hơn 31,6 tỉ đồng với 241.541 vé bán ra. Vị trí thứ hai thuộc về Puss in Boots: The Last Wish (Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng) với 18 tỉ đồng, riêng 3 ngày cuối tuần qua đạt 12,5 tỉ đồng.