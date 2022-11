Bà Rịa-Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị lãnh đạo các cấp phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Mỗi Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất quán quan điểm kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự kỷ cương, bảo vệ bình yên cuộc sống, là động lực phát triển nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các cấp, các ngành siết chặt công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện sai phạm từ các hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ. Tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo 138 các cấp, nòng cốt là lực lượng công an triển khai các kế hoạch, phương án, đề ra chỉ tiêu cụ thể, phát huy sức chiến đấu, tập trung cao độ về lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định các mục tiêu tội phạm cụ thể để tấn công triệt phá hoặc làm tan rã; kiên quyết triệt phá các loại tội phạm băng ổ nhóm manh động, liều lĩnh; tội phạm sử dụng vũ khí; ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Truy bắt đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã. Không để tình hình sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra phức tạp, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Bảo đảm cho nhân dân bình yên đón tết.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND và Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… do đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn phức tạp. Theo quy luật, hoạt động những tháng cuối năm diễn biến sôi động sẽ tác động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng, đại tá Thời nhận định. Các địa phương trong tỉnh và các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân bình yên đón lễ Noel 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện quan trọng của tỉnh.





Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành tích cực phối hợp với lực lượng công an các cấp thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên từng lĩnh vực. Công an tỉnh, BCH Quân sự, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, VKSND, TAND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy. Công an, VKSND, TAND các cấp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, sớm đưa ra xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và dư luận quan tâm, lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử để răn đe tội phạm. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra từ ngày 15.11.2022 đến 5.2.2023.