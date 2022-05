‘Bà trùm làng mốt’ Trang Lê - Người chắp cánh đưa thời trang Việt bay cao

Trải qua 12 mùa tổ chức thành công rực rỡ, chương trình Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week đã và đang khẳng định được vị thế là sự kiện thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế độc nhất tại Việt Nam. Với sứ mệnh đưa thời trang nước nhà vươn tầm thế giới và là cầu nối đưa xu hướng thời trang thế giới hội nhập về Việt Nam, chương trình được giới chuyên gia đánh giá là Tuần lễ Thời trang quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 4 khu vực châu Á, chỉ sau Tokyo, Seoul, Shanghai International Fashion Week. Ở sự kiện năm nay, Vietnam International Fashion Week có sự góp mặt của 18 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế tham gia trình diễn các bộ sưu tập mới.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam mùa mốt Xuân Hè 2022 có chủ đề ReFashion - thời trang tái chế, hướng đến cuộc cách mạng xanh trong thời trang. Chủ tịch Vietnam International Fashion Week Trang Lê (Lê Thị Quỳnh Trang) chia sẻ muốn truyền cảm hứng về thời trang bền vững và sự kiện cũng đánh dấu sự trở lại của thời trang sau mùa dịch.

Bà Trang Lê nói về thông điệp #ReFashion ý nghĩa năm nay: “Đại dịch Covid-19 diễn ra trong suốt 2 năm qua đã làm cho cuộc sống của tất cả chúng ta đổi thay, kéo theo rất nhiều thứ đã thay đổi. Thời trang thế giới nói chung và thời trang Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật thay đổi đó. Chính vì thế, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nghĩ (ReThinking), thay đổi cách làm (ReInventing), thay đổi cách vận hành (ReGenerating) để tạo ra một cuộc cách mạng mới (Revolution) nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong thời trang (Sustainable Fashion). Và đó là lý do mà chúng tôi đã quyết định chọn chủ đề năm nay là #ReFashion để truyền đi thông điệp tích cực, hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang Việt Nam trong điều kiện bình thường mới”.

Đằng sau thành công của các chân dài đình đám như Tuyết Lan, Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mâu Thủy... và những nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển... là sự đóng góp của bà Trang Lê - người đã đưa format Next Top Model và Project Runway về Việt Nam. Là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week), bà Trang Lê được xem là người tiên phong mở đường cho thời trang Việt vươn ra thị trường khu vực và quốc tế cũng như đưa những tinh hoa của thời trang thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua nhiều sự kiện văn hóa, giải trí ý nghĩa. Cũng chính vì lẽ đó nên năm 2020, bà Trang Lê đã được Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tin tưởng bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) với sứ mệnh phát triển nền thời trang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tháng 4.2021, bà Trang Lê cũng đã được Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM trao tặng Huân chương công trạng do những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Ý trong lĩnh vực thời trang.

Để có được những thành công như hiện nay, Trang Lê chia sẻ "bí quyết": "Điều đó có lẽ là do tôi luôn làm tất cả mọi việc bằng trái tim của mình, khi tôi làm công việc gì thì tôi luôn đặt cái tâm trong tất cả công việc. Tính trách nhiệm, tâm huyết, đam mê, không ngừng học hỏi để trau dồi bản thân và đặc biệt là tôi luôn luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Để đi đến thành công thì con đường không bao giờ dễ dàng nếu mình không có niềm tin vào bản thân, đam mê không đủ lớn, và không có một cái tâm luôn tràn đầy nhiệt huyết. Và tất cả những điều đó đã tạo nên cho tôi sức mạnh, giúp tôi vượt qua thử thách.

Đặc biệt, là người xuất phát từ số 0 tròn trĩnh với ngành thời trang, người mẫu, tôi là một người chân ngắn hoàn toàn không biết gì về người mẫu mà ngày hôm nay tôi đã làm thay đổi rất nhiều cuộc đời của những cô gái chân dài như hoa hậu, người mẫu ở Việt Nam. Chính những điều đó đã làm cho tôi có sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đi đến thành công, giúp cho tôi khám phá bản thân và vượt qua rào cản để đạt được những thành công".

Được mệnh danh là 'Người phụ nữ quyền lực của làng mốt Việt', trước thềm diễn ra sự kiện, Chủ tịch Vietnam International Fashion Week Trang Lê nói về phong cách thời trang của mình khi cho biết chị rất chuộng các thiết kế màu trơn, tay loe, đính kèm áo choàng khi dự các sự kiện của làng mẫu. Ngoài Vietnam International Fashion Week, ở các sự kiện khác của làng mẫu, Trang Lê cũng đầu tư váy áo chỉn chu, ấn tượng. Có khi Trang Lê mặc trang phục, phụ kiện ton-sur-ton, nhưng thỉnh thoảng chị biến tấu, kết hợp hai màu sắc để tạo sự mới mẻ. Trang Lê chia sẻ: "Thời trang không phải điểm đến, mà là hành trình. Tôi luôn muốn thay đổi, làm mới hình ảnh bản thân và công việc của mình, góp phần đưa thời trang Việt Nam ngày càng phát triển".

Bà Trang Lê cho biết rất vui mừng vì sau 12 mùa tổ chức Vietnam International Fashion Week đã từng bước đưa tên Việt Nam lên bản đồ thời trang thế giới và được quốc tế đánh giá cao. “Chúng ta có nhiều lợi thế so với các nước trong khu vực, như thị trường lớn với dân số gần 100 triệu người. Đây là lợi thế cạnh tranh, là thị trường tiềm năng không chỉ cho riêng ngành thời trang, mà cho tất cả các lĩnh vực kinh tế khác. Ngoài ra, chúng ta cũng có sẵn cơ sở hạ tầng, nhà máy sản xuất vì Việt Nam đang là một trong nhưng nước gia công sản phẩm may mặc cho rất nhiều thương hiệu lớn của thế giới. Đội ngũ lao động của Việt Nam cũng vô cùng dồi dào và có sức trẻ. Ngoài ra, thị hiếu của người Việt cũng đang dần thay đổi, và chúng ta dễ thích nghi, đón nhận những yếu tố mới. Với tất cả những thuận lợi này, thời trang Việt Nam đang có vị thế mới và quan trọng trong khu vực” - Trang Lê chia sẻ.