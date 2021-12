Bác Gấu, HEAVY, AS Mobile, HQ Academy được gọi tên tại sự kiện của Free Fire

Vào tối ngày 25.12 vừa qua, lễ trao giải Free Fire All Stars Awards 2021 kết hợp chung kết Đại Chiến Quân Đoàn mùa Đông 2021 đã diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt streamer cùng quân đoàn nổi tiếng trong cộng đồng Free Fire Việt Nam. Đáng chú ý, đây là một sự kiện đặc biệt nhờ việc kết hợp một giải đấu Free Fire với lễ trao giải tri ân các đội tuyển, cá nhân có cống hiến trong năm 2021.

Mở đầu sự kiện là trận showmatch độc đáo, quy tụ sự tham gia của 24 tuyển thủ chuyên nghiệp, 12 streamer cùng 12 fan may mắn. Trong 2 trận showmatch, họ đã thể hiện khả năng sử dụng súng bắn tỉa và súng lục vô cùng “xuất thần” của mình để tham gia vào các cuộc giao tranh. Chung cuộc, team Thú Vị (bao gồm Bác Gấu, Cớm Đêm, Neo Não và 1 fan may mắn) giành phần thắng tại Siêu Sao Bắn Tỉa, team Vui Vẻ (Evilsta, Reno, Yến Nhi Gaming và 1 fan may mắn) giành phần thắng tại Siêu Sao Súng Ngắn.

Ngay sau đó, vòng chung kết giải Đại Chiến Quân Đoàn mùa Đông 2021 tiếp diễn chương trình với 12 quân đoàn xuất sắc nhất cùng tham gia so tài trong 6 trận đấu. HQ Academy là quân đoàn vô địch giải đấu, giành về một phần của tổng giải thưởng 400 triệu đồng. Với ngôi vô địch, HQ Academy sẽ cùng 2 đội tuyển top dưới là Bình Dương Đại Hải và Quality tham gia vào vòng bảng giải đấu VFL Series B Spring 2022.

Lễ trao giải All Stars Awards đã kết thúc sự kiện với loạt streamer, tuyển thủ nổi trội trong cộng đồng Free Fire được vinh danh. HQ.Neo Não, đội tuyển HQ Esports và streamer Bác Gấu đã được vinh danh lần lượt ở 3 hạng mục: tuyển thủ của năm, đội tuyển của năm và streamer của năm. Bên cạnh đó, HEAVY, AS Mobile, cộng đồng Huế,... cũng lần lượt chiến thắng ở các hạng mục do người hâm mộ bình chọn.





Sự kiện chung kết Đại Chiến Quân Đoàn mùa Đông 2021 kết hợp lễ trao giải All Stars Awards 2021 còn cho người xem thấy những thành tích cực khủng mà Free Fire đã đạt được trong năm vừa qua. Đáng chú ý, Free Fire đã cán mốc hơn 1 tỷ lượt tải trên Google Play và đạt hơn 150 triệu người chơi cùng một thời điểm trên toàn cầu. Những con số này minh chứng cho việc Free Fire đã và đang ngày càng phát triển và tiếp cận được với nhiều người chơi hơn trên toàn cầu.