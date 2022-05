Bắc Ninh sắp thành lập Thị xã Quế Võ, BĐS địa phương chuẩn bị ‘cất cánh’

Quế Võ hướng tới phát triển toàn diện, bền vững

Huyện Quế Võ là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh Bắc Ninh, trong 5 năm qua, tổng giá trị GRDP tăng bình quân 11,5%. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 song Quế Võ vẫn phát triển theo hướng tích cực với tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 56.925 tỉ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 105% kế hoạch năm. Năm 2021, huyện Quế Võ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện) với 71,05 điểm, minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư tốt tại địa phương.

Đây cũng là khu vực dịch chuyển kinh tế theo hướng tích cực, thu hút đầu tư khi hàng loạt khu công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng: KCN Quế Võ I (300ha), KCN Quế Võ II (giai đoạn 1: 272,54ha, giai đoạn 2: 300ha), KCN Quế Võ III (giai đoạn 1: 303,8ha, giai đoạn 2: 208,54ha), cụm công nghiệp Châu Phong (50ha), cụm công nghiệp làng nghề Phù Lãng (72ha), cụm công nghiệp Quế Tân (45ha). Việc hình thành các khu công nghiệp là “chìa khóa vàng” thúc đẩy BĐS phát triển khi nhu cầu nhà ở tăng cao.

Song song với phát triển kinh tế, Quế Võ cũng đẩy mạnh hạ tầng với nhiều công trình quan trọng như: QL18, đường cao tốc Bắc Ninh - Phả Lại, cảng cạn Tân Cảng… theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến sẽ có 109 công trình hạ tầng được triển khai tại Quế Võ. Đặc biệt, tuyến Vành Đai 4 nối Quế Võ và Hà Nội vừa được thông qua hứa hẹn sẽ là lực đẩy tăng trưởng kinh tế, công nghiệp khu vực này trong tương lai.

Quế Võ được công nhận là đô thị loại IV vào ngày 31.7.2020, đề án thành lập thị xã Quế Võ cũng được thông qua, theo đó sẽ bao gồm toàn huyện hiện tại với 11 phường. Tầm nhìn đến năm 2030, Quế Võ sẽ phát triển thành đô thị loại III.

Cũng theo đề án, thị xã Quế Võ cùng với TP.Bắc Ninh, TP.Từ Sơn và TP.Chí Linh trở thành chuỗi đô thị liên hoàn, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Bắc của thủ đô Hà Nội. Đây cũng là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn Thị xã trong năm 2022, Quế Võ đang thúc đẩy các công trình hạ tầng và các hạng mục chỉ tiêu nhằm phát triển toàn diện, bền vững. Hiện, Quế Võ đã đạt 3/5 tiêu chí lên thị xã và 2 tiêu chí cũng đang tiến gần sát, địa phương đang kỳ vọng đạt chuẩn trong tương lai gần.

Quế Võ: “Tọa độ mới” của bất động sản Bắc Ninh

Tọa lạc tại vị trí đắt giá ngay quy hoạch vùng thủ đô, cách Hà Nội chỉ 40km, bất động sản Quế Võ đang trở thành “tọa độ” chiếm sóng đầu tư tại thị trường Bắc Ninh khi sở hữu nhiều ưu thế về giá, quỹ đất và tiềm năng tăng trưởng.





Ngay khi Quế Võ được công nhận là đô thị loại IV và đang dồn lực để phát triển thành thị xã, nhiều nhà đầu tư nhạy bén và cả khách hàng có nhu cầu mua ở thực đã chọn nơi đây để đón đầu cơ hội khi hệ thống hạ tầng được nâng cao, BĐS thể hiện cơ hội phát triển rõ nét.

Theo đánh giá của giới chuyên gia thì BĐS Quế Võ hiện tại vẫn thấp hơn mặt bằng chung và dễ chịu hơn so với các khu vực khác. Do đó, cơ hội đầu tư, an cư cũng rộng mở và dễ tiếp cận hơn.

Anh Hùng Minh (Hà Nội) chia sẻ, ngay khi có thông tin Quế Võ sẽ lên thị xã tôi đã đến thực địa khu vực này để tìm kiếm cơ hội đầu tư; với nhiều lợi thế về hạ tầng và công nghiệp, BĐS Quế Võ có tỷ suất lợi nhuận rất đáng mong đợi, song nơi đây rất ít dự án quy mô nên tôi chủ yếu nhắm vào phân khúc đất nền để đón đầu cơ hội tăng trưởng của địa phương.

Đồng quan điểm với anh Hùng Minh, chú Thái Thịnh cũng cho biết, đất nền là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của tôi khi đến Quế Võ, tuy vậy, tôi không lựa chọn đầu tư lướt sóng, dù giá đất nhiều nơi ở đây đang có tình trạng tăng giá cục bộ trước thông tin lên thị xã và đặc biệt là tuyến Vành đai 4 mới được chủ trương xây dựng; tôi tin rằng, trong trung và dài hạn, tiềm năng BĐS Quế Võ sẽ có những bước tăng tốc mạnh hơn nữa.

Song hành với sự phát triển vượt bậc về hạ tầng và công nghiệp, tin rằng, BĐS Quế Võ hứa hẹn sẽ bùng nổ và trở thành “viên ngọc” sáng giá tại thị trường Bắc Ninh ngay khi huyện được công nhận là Thị xã.