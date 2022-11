Bác sĩ phát hiện 8 bào thai trong bụng bé gái 21 ngày tuổi ở Ấn Độ

Bé gái được sinh vào ngày 10.10 tại một bệnh viện công ở quận Ramgarh, bang Jharkhand (Ấn Độ). Khi được 21 ngày tuổi, cha mẹ bé phát hiện bụng con gái họ phình to nên đã đến bệnh viện kiểm tra, theo tờ nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Bác sĩ phát hiện trong bụng bé có một khối u hoặc thứ gì đó bất thường tương tự như khối u. Bệnh viện khuyến cáo phải mổ ngay. Ca phẫu thuật diễn ra thành công vào ngày 1.11.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều bào thai có kích thước từ 3 đến 5 cm trong bụng bé. Có tổng cộng 8 bào thai, tất cả đều nằm gọn trong khối u.





Vấn đề đứa trẻ mắc phải gọi là thai trong thai. Đây là tình trạng cực kỳ hiếm gặp, trong đó ít nhất một thai nhi nằm trong cơ thể một thai nhi khác. Tỷ lệ xuất hiện thai trong thai là 1/50.000 ca sinh. Hiện tại, sức khỏe của đứa trẻ đã ổn định và đang dần phục hồi.

Y văn thế giới đã ghi nhận nhiều ca thai trong thai nhưng hầu hết chỉ có 1 thai nhi trong cơ thể 1 thai nhi khác. Các chuyên gia tin rằng rất có thể đây là ca đầu tiên trên thế giới mà có đến 8 thai nhi trong 1 cơ thể, theo The Times of India.