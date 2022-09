Bác sĩ: Sau 60 tuổi, chớ bao giờ làm những điều này!

Tuổi 60 có thể giúp xác định tuổi thọ của mình bằng cách cắt bỏ những thói quen xấu và thực hành những lựa chọn tích cực, các bác sĩ, chuyên gia sức khỏe cho biết, theo Eat This, Not That!

1. Vấn đề tư duy của bạn

Tiến sĩ, bác sĩ Jacob Hascalovici, Giám đốc Y tế Clearing (Mỹ), nói: “Việc chăm sóc cơ thể và trí óc ngày càng trở nên quan trọng khi chúng ta già đi”.

Mặc dù "sống lành mạnh" thường được mô tả như một tập hợp những điều "không nên", nhưng việc rèn luyện sức khỏe tốt thường là vấn đề hoán đổi những thói quen xấu bằng những thói quen tốt, phù hợp với lứa tuổi”.

“Nếu bất kỳ thói quen nào dưới đây đúng với bạn và bạn đang bước vào độ tuổi 60 trở đi, hãy nghĩ về cách bạn có thể loại bỏ thói quen đó và đặt một thói quen khác lành mạnh hơn vào vị trí của nó", tiến sĩ Hascalovici cho biết.

2. Hút thuốc

Tiến sĩ Hascalovici nói: “Hút thuốc có thể là cách bạn chọn để thư giãn hoặc chỉ là một thói quen đã ăn sâu… dù thế nào, nó cũng gây chết người.

Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính và có thể khiến bạn khó lành hơn sau bất kỳ vết thương nào, điều này chỉ khiến bạn khó khăn hơn khi bạn già đi.

Ngay sau khi bạn bỏ hoặc giảm tốc độ hút thuốc, cơ thể sẽ bắt đầu hồi phục. Lúc này, bạn có thể làm gì để thư giãn?

3. Ngồi quá nhiều

Tiến sĩ Hascalovici giải thích: "Ngồi quá nhiều làm tăng nguy cơ chết người! Nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề hơn đối với sức khỏe tim mạch, làm mất khối lượng cơ bắp, xương yếu hơn, tăng cân và rối loạn tâm trạng.

Mặc dù có vẻ như ngồi sẽ được thư giãn, nhưng việc ngồi một chỗ quá lâu hoặc ít vận động thực sự khiến chúng ta bị tổn thương rất nhiều.

Nó làm mất đi các hormone nâng cao tâm trạng tự nhiên và khiến cơ thể chúng ta suy yếu.





Câu trả lời là di chuyển, vận động nhiều hơn. Bạn sẽ thực hiện điều này như thế nào?

4. Ăn thừa đường

Tiến sĩ Hascalovici giải thích: "Trong số các quyết định tồi về thực phẩm được đưa ra, đường nằm trong top đầu của danh sách. Đường hấp dẫn, rất hấp dẫn và đáng buồn là không có dinh dưỡng.

Theo thời gian, đường có thể dẫn đến tâm trạng kém, bệnh tiểu đường và sức khỏe tổng thể kém.

Nên tránh các loại nước ngọt có đường, nhiều đồ uống có cồn và thậm chí một số loại nước trái cây.

Thay vào đó bạn có thể uống gì?".

5. Tập squat sâu

Barbara Bergin, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, nói: "Tập squat sâu là điều mà những người trên 60 tuổi nên tránh.

Khi chúng ta già đi, sụn chêm và sụn chêm ở đầu gối của chúng ta bắt đầu mòn và yếu đi. Chúng không thể chịu được những loại áp lực mà chúng có thể chịu đựng khi chúng ta còn trẻ.

Ngồi xổm gây áp lực rất lớn lên đầu gối, và thường có thể gây rách sụn chêm và làm bong sụn khớp ngay trên bề mặt đầu gối của chúng ta. Điều này có thể dẫn đến sự bắt đầu của bệnh viêm khớp.

Sau 60 tuổi, hãy thử những bài tập thể dục khác như: đi bộ, nâng chân thẳng, bơi lội, đạp xe", theo Eat This, Not That!