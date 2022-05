Bãi tập kết pallet bốc cháy ngùn ngụt, lửa khói bốc cao hàng chục mét

Trưa 25.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chữa cháy vừa dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi tập kết pallet bằng gỗ và nhựa ở ven đường Tố Hữu (P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 0 giờ 40 ngày 25.5, Trung tâm Chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại bãi tập kết pallet ở địa điểm kể trên, đã huy động 5 xe chữa cháy của Công an Q.Hà Đông (Hà Nội), Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực 4 (thuộc PC07 Công an TP.Hà Nội) và lực lượng chữa cháy của Trường đại học Phòng cháy chữa cháy tới hiện trường tổ chức dập lửa.

Đến khoảng 1 giờ 40 ngày 25.5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang công trình khác.





Theo thống kê ban đầu, diện tích bị cháy khoảng 100 m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tấm pallet bằng gỗ, nhựa và một số vật dụng khác bị thiêu rụi.

Một số cư dân sống tại chung cư Roman Plaza, gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, khói kèm tàn lửa bốc cao hàng chục mét, tấp vào chung cư khiến nhiều người sợ hãi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an Q.Nam Từ Liêm làm rõ.