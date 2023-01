Baifern Pimchanok - Nine Naphat gây sốt khi công khai ảnh hẹn hò

Trên Instagram, Nine Naphat khiến dân tình “đứng ngồi không yên” khi khoe ảnh tình tứ, ngọt ngào bên Baifern Pimchanok. Trong loạt ảnh được đăng tải, cặp đôi cùng nhau dạo phố giữa tiết trời se lạnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong một vài khung hình, mỹ nhân phim Chiếc lá cuốn bay quàng tay bạn trai, cả hai mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Trên trang cá nhân, người đẹp 9X cũng đăng bức ảnh thân thiết bên mỹ nam 27 tuổi và "gắn thẻ" đối phương. Được biết cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian hẹn hò riêng tư ở Anh trong những ngày qua. Trước khi công khai ảnh hẹn hò, cả hai liên tục đăng ảnh check in ở những địa điểm tương tự và bị “soi” ra nhiều chi tiết cho thấy họ âm thầm đi chơi chung.

Những bức ảnh được Baifern Pimchanok - Nine Naphat chia sẻ nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội Thái Lan bởi đây là lần đầu tiên cặp sao công khai ảnh hẹn hò kể từ khi hai bên thổ lộ tình cảm. Bài đăng của họ thu hút lượt tương tác “khủng” đồng thời “phủ sóng” khắp các trang tin nổi tiếng xứ chùa vàng. Đa số những bình luận từ người hâm mộ đều khen ngợi cặp sao phim Yêu nhầm bạn thân quá đẹp đôi và tích cực ủng hộ chuyện tình cảm của họ.

Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng gây sốt màn ảnh rộng Thái Lan khi đóng cặp trong bộ phim Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) hồi 2019. Sau lần hợp tác này, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên công khai sánh bước tại các sự kiện và chia sẻ nhiều khoảnh khắc gần gũi trên mạng xã hội. Năm 2022, bộ đôi đình đám có dịp tái hợp trong bộ phim Sợi dây hoàng lan. Những màn hợp tác ăn ý trên màn ảnh khiến cặp sao nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả đồng thời được fan tích cực “đẩy thuyền”. Cuối tháng 11.2022, tin đồn hai diễn viên đình đám này đang hẹn hò được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.





Ngay sau đó, Nine Naphat công khai thừa nhận thích Baifern Pimchanok và cho biết vừa tỏ tình với cô. Xuất hiện tại một sự kiện hồi đầu tháng 12.2022, nữ diễn viên 9X xác nhận cô đã được nam đồng nghiệp điển trai gọi điện bày tỏ tình cảm và tiết lộ mối quan hệ “trên mức tình bạn” của họ chỉ mới bắt đầu. Trước câu hỏi: ““Bạn có sẵn sàng mở lòng cho Nine Naphat theo đuổi hay không”, Baifern ngại ngùng gật đầu. Sao nữ chia sẻ Nine là một chàng trai tốt, đáng yêu, đối tốt với người đẹp lẫn bạn bè của cô.

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, cô gia nhập làng giải trí hồi 2009 và hiện là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất Thái Lan. Người đẹp được yêu thích với hàng loạt bộ phim: Mối tình đầu, Ngọn lửa đam mê, Chiếc lá cuốn bay, Nàng công chúa cát, Yêu nhầm bạn thân, Lừa đểu gặp lừa đảo… Bên cạnh diễn xuất, mỹ nhân 31 tuổi còn đắt show quảng cáo, sự kiện đồng thời là gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với trang Instagram sở hữu hơn 11,8 triệu người theo dõi. Trong khi đó, Nine Naphat kém Baifern 4 tuổi và đang là ngôi sao trẻ triển vọng của màn ảnh xứ chùa vàng. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí hồi 2015 và ghi dấu ấn qua một số bộ phim: Món quà tình yêu, 1000 ngày yêu, Sợi dây hoàng lan…

Baifern Pimchanok và Nine Naphat hiện là một trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Thái Lan.