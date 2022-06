'Bầm dập' vì chứng khoán, nhà đầu tư ‘bẻ lái’ sang BĐS phục vụ nhu cầu thực

Đau đớn nhìn tài sản bốc hơi

Giữa tháng 5.2022, thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến một cái kết buồn khi hàng loạt cổ phiếu bất ngờ lao dốc mạnh khiến nhiều nhà đầu tư lao đao, kể cả những nhà đầu tư mới (F0).

Chị T.Thủy (42 tuổi, TP.HCM) phải ôm “trái đắng” khi VN-Index chính thức mất mốc 1.200 điểm, giảm tới 146,5 điểm chỉ trong một tuần - mức giảm mạnh nhất lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên VN-Index xuống dưới 1.200 điểm sau hơn 13 tháng, đồng thời giảm liên tiếp 6 tuần, dài nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Một vị lãnh đạo đã phải thốt lên, thị trường chứng khoán có nhiều bất thường, không ngày nào ổn định, như "sáng nắng chiều mưa".

Cùng với đó, vàng - kênh đầu tư phòng thủ hàng đầu trên thị trường tài chính cũng liên tục biến động theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Theo các chuyên gia, giá vàng khó tăng cao trong thời gian tới vì lãi suất và đồng USD tăng.

Trong khi đó, với bất động sản (BĐS), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng liên tục yêu cầu kiểm soát chặt các khoản cấp tín dụng với kinh doanh BĐS, đặc biệt là phân khúc BĐS cao cấp, nghỉ dưỡng và BĐS đầu cơ. Nguyên nhân là do các sản phẩm BĐS này mang tính rủi ro cao, dễ rơi vào tình trạng “chết đứng” do lệch pha cung - cầu, dẫn đến làn sóng bán tháo tài sản diễn ra, bong bóng BĐS đổ vỡ.

Dẫu vậy, thị trường BĐS vẫn có những điểm sáng với nhà đầu tư. Đại diện NHNN cho biết, nhu cầu vốn của thị trường BĐS rất cao nên dòng vốn vào lĩnh vực này cần được điều tiết sao cho hợp lý. Đối với phân khúc BĐS đầu cơ mới bị hạn chế, còn nhu cầu vay để đáp ứng chỗ ở của người dân cũng như các dự án đang triển khai có tính pháp lý đầy đủ rõ ràng vẫn được ngân hàng tiến hành cho vay.

Mặt khác, theo đại diện Tập đoàn BĐS An Gia, phân khúc BĐS nhà ở hướng đến nhu cầu thực là phân khúc có tỷ trọng người mua nhiều nhất trong thị trường BĐS với mức giá dễ sở hữu nhất và có chất lượng đảm bảo nhất. Chưa kể, biên độ tăng giá trung bình của phân khúc căn hộ luôn ổn định ở mức 8-10%/năm nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Do đó, dù kinh tế đi lên hay xuống thì nhu cầu an cư luôn rất cao, đặc biệt trong thời kỳ "dân số vàng" như hiện nay với lượng khách hàng tiềm năng rất lớn và kéo dài 20-30 năm nữa.

Các chuyên gia cũng nhận định, thị trường vốn sẽ tiếp tục chứng kiến một cuộc dịch chuyển từ kênh đầu tư chứng khoán, vàng sang BĐS mà ưu tiên hàng đầu là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực tại những vị trí giàu tiềm năng.





Nhà phố biệt lập “hút khách”

Báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn ghi nhận những diễn biến trái ngược của các loại hình BĐS. Trong khi nhu cầu tìm mua hầu hết các loại hình BĐS có xu hướng giảm thì phân khúc biệt thự, nhà liền kề lại ghi nhận lượng quan tâm tăng trung bình 7% trên cả nước chỉ trong tháng 4.

Lý giải “sức hút” của loại hình nhà phố liền kề, các chuyên gia cho rằng trước những thông tin về lạm phát, người mua bất động sản hiện nay ưu tiên sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có thanh khoản tốt và nhu cầu mua bán, cho thuê cao. Mặt khác, kể từ sau Covid-19, tâm lý nhà đầu tư có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở khép kín, an toàn trong các khu biệt lập (compound) giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Đáng nói, nhiều tỉnh, thành có lượt tìm kiếm loại hình này tăng mạnh nhờ ngưỡng giá bất động sản còn "mềm" cùng lực đẩy hạ tầng lớn, kết nối hoàn thiện tới TP.HCM. Tuy nhiên, thị trường đang cạn kiệt nguồn cung nhà phố compound, người dân có nhu cầu cũng không thể mua. Chưa kể, mức giá rao bán được ghi nhận tăng đáng kể ở nhiều địa phương, có nơi tăng gần gấp đôi.

Tại Bình Dương, khu biệt lập The Standard là một trong số rất ít các dự án hấp dẫn khách mua nhờ quy hoạch khép kín, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở thực của giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao.

Theo chủ đầu tư An Gia, so với loại hình chung cư có quy mô hàng nghìn căn hay dòng sản phẩm nhà liền thổ tiếp giáp mở với không gian ồn ào bên ngoài, lợi thế dễ nhận thấy của khu biệt lập The Standard là quản lý tốt về an ninh và tách biệt với bên ngoài. Mặt khác, là bất động sản liền thổ nên dòng sản phẩm compound vẫn hưởng lợi về mặt giá trị, thậm chí cao hơn hẳn so với các phân khúc bất động sản khác nhờ giá đất liên tục tăng trưởng.

“Với The Standard, chúng tôi không chỉ tiên phong phát triển dự án nhà ở theo mô hình khu compound tại thị trường Bình Dương, cụ thể là Tân Uyên mà còn tái khẳng định tiêu chuẩn sống mới, phù hợp với tầng lớp thu nhập cao, giới chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Mặt khác, trước nỗi lo lạm phát gia tăng, khu biệt lập The Standard còn bảo toàn về mặt giá trị, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa gia tăng giá trị BĐS theo thời gian. Hiện dự án đã được chúng tôi bàn giao và đi vào hoạt động từ tháng 3.2022”, đại diện An Gia cho biết.