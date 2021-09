Ảnh hưởng của Covid-19 đến xu hướng chọn nhà

Cột mốc thay đổi cuộc sống

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đổ bộ với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và nền kinh tế của nước ta, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Và gia đình anh Trần Hùng Dũng - Giám đốc Kinh doanh của một Tập đoàn lớn là một ví dụ điển hình cho thấy sự ảnh hưởng của Covid-19 đến đời sống của cả gia đình.

Khi tích lũy một số tiền không nhỏ, anh quyết định mua một căn chung cư lớn tại quận 8, TP.HCM làm nơi an cư lập nghiệp cho gia đình 3 thế hệ gồm hai vợ chồng, hai cháu nhỏ và ông bà để có thể chăm lo cho sự nghiệp đang lên, thuận tiện cho con cái tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và mẹ anh có được sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng anh không biết rằng quyết định ấy ảnh hưởng đến cả gia đình trong năm 2021 đầy biến động.

Theo đó, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nếu không có Covid-19 ập đến và cả nhà 5 thành viên đều dương tính SARS-CoV-2. “Không gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, hoang mang, lo lắng đè nặng khi gia đình có người già và trẻ em - hai đối tượng dễ tổn thương đều mắc cùng lúc”, anh Dũng tâm sự.

Covid-19 đang ầm thầm thay đổi xu hướng chọn nhà của người thành thị

May mắn với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là công ty nơi anh công tác đã hỗ trợ thuốc, bình oxy, tìm viện chuyển kịp thời khi anh và mẹ có triệu chứng nặng hơn. Qua gần một tháng chống chọi với dịch bệnh, gia đình 5 thành viên đều giành chiến thắng trong cuộc đấu với Covid-19.

“Khi mọi thứ qua đi và bình tĩnh trở lại, tôi tự hỏi vì sao gia đình mình mắc bệnh khi không ai ra ngoài vào thời điểm giãn cách và thực hiện đúng nguyên tắc 5K, xịt khuẩn mỗi ngày, điều này làm tôi suy nghĩ về một mái ấm như thế nào là tốt nhất cho cả gia đình, đặc biệt là vấn đề bảo vệ sức khỏe!”, anh Dũng chia sẻ thêm.

Sống xanh, sống an toàn lên ngôi

Chia sẻ về mái ấm trong tương lai, anh Dũng chia sẻ, biến cố Covid-19 chính là bước ngoặt giúp anh biết điều gì quan trọng nhất phải ưu tiên. Đó chính là sức khỏe của người thân trong gia đình. Theo đó, anh tin rằng một mái ấm có đủ không gian sống xanh, sống an toàn mà vẫn có thể tiếp cận đầy đủ với tiện ích hiện đại mới là nơi an cư thích hợp.

“Tôi từng nghĩ, thành phố với nhưng khu chung cư hiện đại là nơi lý tưởng nhất để phát triển công việc, con cái tiếp cận giáo dục tiên tiến, bố mẹ được chăm sóc đầy đủ. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, tôi đã có suy nghĩ khác. Ưu tiên hàng đầu của gia đình tôi hiện tại là căn nhà phố liền thổ với không gian thoáng đãng tại các khu đô thị rộng rãi ven TP.HCM, thích hợp gia đình 3 thế hệ, không phải lo những vấn đề về nhà ở cao tầng”, anh Dũng nói.

Những khu đô thị ven đô với không gian xanh mát là lựa chọn hàng đầu

Khi được hỏi anh đã nhắm được dự án nào nổi bật chưa thì anh chia sẻ, ngay từ khi hết bệnh vợ anh đã đề xuất đổi xuống nhà liền thổ và Long An là điểm đến được cả hai vợ chồng đồng thuận. Anh chị đã xem nhiều dự án khác nhau, trong đó The Sol City được phát triển bởi Tập đoàn Thắng Lợi là dự án anh chị ưng ý nhất vì quy mô lên đến 103ha, phát triển với những giá trị sống cân bằng với tự nhiên. Các sản phẩm nhà ở tại đây đều có thiết kế tách biệt theo xu hướng “bán compound”, có tính kết nối với thiên nhiên, mang đến một không gian sống thoáng đãng, an toàn cho gia đình.

The Sol City với không gian xanh mát và nhiều sản phẩm phù hợp làm nơi an cư lâu dài

Ngoài ra, dự án còn nhiều sản phẩm khác nhau để lựa chọn như nhà phố, biệt thự… thích hợp gia đình 3 thế hệ như anh. The Sol City còn được xây dựng đồng bộ 39 tiện ích thiết thực, trường học quốc tế, dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà, hệ thống công viên cây xanh, bố trí an ninh bảo vệ 24/7… Và quan trọng là rất gần TP.HCM, chỉ mất 18 phút là có thể đến bến xe miền Tây, 40 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng.

Dịch Covid-19 đã tạo ra những xu hướng mới trên thị trường BĐS. Trong đó, sống xanh và sống an toàn có lẽ là xu hướng bùng bổ trong thời gian sắp đến.