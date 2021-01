Artcation - Bản hòa ca nghệ thuật và nghỉ dưỡng ở Hội An

Ký ức Hội An là chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh gồm 5 màn, kéo dài hơn 1 tiếng. Trong đó, màn 1 Sinh mệnh khắc họa chân thực cuộc sống sinh hoạt và lao động của người dân nơi đây, tái hiện lịch sử hình thành vùng đất và con người Hội An, trước khi có thương cảng sầm uất. Màn 2 Đám cưới, về Hội An dưới thời Chămpa, màn biểu diễn khắc họa những nét đẹp văn hóa của Hội An thời kỳ này. Màn 3 Thuyền và biển tái hiện giai đoạn Hội An vươn ra biển lớn, là màn biểu diễn cảm xúc nhất với hình ảnh chia ly của đôi vợ chồng trẻ, cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng giúp khán giản cảm nhận nội dung chân thực hơn. Màn 4 Bến bờ dựng lên đại cảnh Hội An trở thành thương cảng quốc tế, hội tụ các tàu thuyền lớn các nước trên thế giới giao thương, mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ. Cuối cùng, màn 5 Áo dài tôn vinh tà áo dài truyền thống kết hợp với các công trình kiến trúc mang đậm bản sắc vùng đất Hội An.