Bách hóa Xanh vận dụng công nghệ 4.0 vào buôn bán thực phẩm

Thời đại 4.0, hầu hết mọi khâu trong quá trình vận hành Bách hóa Xanh đều được can thiệp bằng công nghệ.

Việc hạn chế tối đa sử dụng nhân lực đã giúp cho hiệu suất hoạt động cao hơn, tiết kiệm chi phí và dẫn đến gia tăng lợi nhuận cho toàn chuỗi.

Công nghệ giúp dự đoán sức mua từ nhà cung cấp và sức bán của từng siêu thị

Đây có lẽ là phần việc quan trọng nhất đối với một chuỗi bán lẻ và cũng là phức tạp nhất. Theo chia sẻ của Giám đốc công nghệ Bách hóa Xanh, nhóm đã phải sử dụng cùng lúc hơn 10 thuật toán để có thể dự đoán chính xác cao với tình hình thực tế. Hiện, việc dự báo đã “thông minh” tới mức không chỉ áp dụng đối với các siêu thị đã hoạt động trong thời gian dài mà còn đối với các siêu thị Bách hóa Xanh chưa hoạt động một ngày nào, mới chuẩn bị khai trương. Việc dự đoán này có ý nghĩa rất lớn, giúp giảm thời gian tồn kho xuống mức thấp nhất, tỷ lệ hủy thấp, giảm tải rất lớn khối lượng việc cho khai trương.

Nhờ vận dụng công nghệ, nhân viên Bách hóa Xanh có thể dễ dàng tư vấn cho khách hàng vị trí hàng hóa để mua sắm nhanh hơn

Giảm thất thoát xuống mức thấp chưa từng có

Ở một chuỗi bán lẻ, quá trình vận hành bao gồm rất nhiều khâu và nhiều công đoạn đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng và chính xác. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều con người thì rủi ro do thất thoát, do sai sót cả cố tình và vô ý sẽ là vô cùng lớn. Sự can thiệp của công nghệ giúp đảm bảo cho các quá trình nhập hàng, xuất hàng, phân chia hàng hóa, vận chuyển, nhập kho tại từng siêu thị… diễn ra một cách chính xác. Thậm chí, khi xảy ra thất thoát sẽ có thể kiểm tra xem lỗi này đến từ đâu. Kết quả là, nếu trước đây mức độ thất thoát chiếm tới 1% doanh thu thì giờ đây giảm xuống còn 0,04%, coi như không đáng kể.

Công nghệ còn len lỏi trong từng ngóc ngách của quá trình vận hành chuỗi

Chẳng hạn công nghệ giúp một nhân viên mới không cần học cũng có thể trưng bày hàng hóa, biết sắp xếp một sản phẩm đúng với vị trí của nó. Hay nhân viên ở một cửa hàng sẽ biết hàng tồn kho ở các siêu thị xung quanh mình còn hàng hay không để xin hàng trong trường hợp cần thiết. Hoặc “cao cấp” hơn nữa là robot cảnh báo bất thường, chủ động phát hiện khi có những số liệu bất thường, vượt mức cảnh báo để gửi tới những người có chức năng giải quyết…

Công nghệ đóng vai trò rõ rệt trong hoạt động của Bách hoá Xanh và cũng làm cho chuỗi này thực sự hiệu quả khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Và vì thế, những ai muốn có thể gọi Bách hóa Xanh là một công ty công nghệ.