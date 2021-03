Bất động sản nghỉ dưỡng Hội An - Đà Nẵng rục rịch khởi sắc

Thị trường bất động sản Hội An - Đà Nẵng đang được kỳ vọng sôi động trở lại nhờ quá trình chuẩn bị và đầu tư bền vững ở cả hai địa phương.

Tại TP.Đà Nẵng, Sở Du lịch đã tập trung chuyển hướng khai thác nguồn khách MICE. Theo Sở Du lịch, từ đầu năm đến nay, TP đã đón hơn chục đoàn khách MICE với hơn 3.000 du khách, góp phần khôi phục các hoạt động du lịch.

Đây là tín hiệu tốt cho bất động sản nghỉ dưỡng bởi du lịch công vụ hiện nay không chỉ phù hợp với xu thế thu hút khách nội địa, mà còn giúp các chủ đầu tư cơ sở lưu trú, dịch vụ vượt qua Covid-19 trong tình hình hiện tại.

Trong đó, phân khúc 4 - 5 sao cũng như các cơ sở kinh doanh cao cấp, mới lạ sẽ được lựa chọn nhiều nhất bởi các đoàn MICE không chỉ có nhu cầu cao về phòng ốc, mà còn cần hội trường, không gian team-building, tiệc ngoài trời, gala-dinner…

Do đó, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Công ty CP Quê Việt nhận định, các resort, khách sạn ven biển Hội An - Đà Nẵng tiếp tục là sự lựa chọn tối ưu cho các đoàn khách MICE, nhất là những cơ sở mới, đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm dịch vụ mới của du khách.

“Du lịch MICE của TP.Đà Nẵng đã phát triển nhiều năm qua, các đoàn MICE cũng khá quen với những cơ sở cũ, nên những nhà đầu tư mới hiện nay với những công trình mới, có khả năng chiếm ưu thế hơn” Ông Nguyễn Anh Minh chia sẻ

Các đoàn du khách MICE tấp nập tại sân bay Đà Nẵng báo hiệu sự trở lại của ngành du lịch

Trước những tín hiệu lạc quan đó, mới đây TP.Đà Nẵng vừa tung ra chương trình Đà Nẵng by night với 3 hoạt động mới, tâm điểm là khu vực biển để tạo thêm sản phẩm du lịch mới, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí về đêm, kéo dài thời gian hoạt động bãi biển không còn chỉ vào ban ngày.

Bên cạnh không gian ẩm thực, tham quan, vui chơi, Đà Nẵng by night còn thu hút các doanh nghiệp đăng ký giờ vàng mua sắm sau 22 giờ.

Còn tại Quảng Nam, mùa Covid-19 nhưng ngành du lịch chưa từng nghỉ ngơi, đơn cử là TP.Hội An vẫn âm thầm chuẩn bị cho những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới.

Ký ức Hội An, chương trình thực cảnh đã vươn tầm thế giới nay đã dành những trích đoạn ngắn để biểu diễn phục vụ du khách ngay trên phố cổ, mọi người có thể tham gia cùng với diễn viên để trải nghiệm về lịch sử phố cổ. Hay Hội An show sẽ ra mắt khán giả cuối tháng 3 này, cũng đưa thực cảnh xuống phố giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, chuẩn bị những sản phẩm du lịch mới như trên nhằm sẵn sàng cho sự trở lại của du khách khi vắc xin Covid-19 được phổ biến.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Tấn Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Dương còn cho rằng, năm 2021 mở ra với những tín hiệu lạc quan như tỉnh Quảng Nam đã nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 23 dự án.

“Sau 1 năm Covid-19, nhà đầu tư đang rất khát khao đầu tư, sản phẩm nào đảm bảo tiến độ hạ tầng, rõ ràng pháp lý chắc chắn chiếm được cảm tình và niềm tin của khách hàng” Ông Đỗ Tấn Vũ chia sẻ

Đồng quan điểm, ông Phạm Minh Thái, Giám đốc dự án Shantira Beach Resort & Spa - đại diện Royal Capital cho biết, nắm bắt làn sóng sôi động trên, đơn vị liên tục đẩy nhanh tiến độ Shantira Beach Resort & Spa bàn giao hoàn thiện cho khách tháng 9.2021, dự án đã cất nóc hai tòa căn hộ resort A&B vào tháng 10 năm ngoái cũng như cất nóc toàn bộ 69 căn biệt thự mặt tiền biển.

Như vậy, trong bối cảnh Covid-19 dần bị đẩy lùi bởi vắc xin, ngành du lịch tái khởi động với những sản phẩm mới cùng nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn, thị trường Hội An - Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội bứt phá trở lại mạnh mẽ.