Bất động sản Quảng Bình: Dream Homes DDI - dư vị cuộc sống bên sông

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đà Thành ra đời đầu 2017, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư các dự án bất động sản tại thị trường Đà Nẵng và miền Trung, tên gọi thương mại là DDI. Là một doanh nghiệp trẻ, DDI đã và đang mở rộng phát triển, phân phối một số dự án lớn, giàu tiềm năng ở miền Trung - Tây Nguyên như Sunshine Luxury (trục Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), La Belle Vie Apartment (2A Cao Xuân Dục, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Cam Ranh Bay Hotels and Resorts (H.Cam Lâm, Khánh Hòa), phân khu Sunshine Garden dự án Pearl City (Quảng Ngãi). Với slogan “Your Home Your Life”, DDI định hướng trở thành thương hiệu mạnh về bất động sản, do đó tập trung cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao, pháp lý minh bạch cùng với tạo dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát triển năng lực nhân viên, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà đầu tư.