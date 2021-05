Bất động sản TP.HCM không còn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

Thị trường bất động sản TP.HCM

Nhiều chuyên gia đánh giá, không chỉ căn hộ dưới 20 triệu đồng/m² , hiện nay căn hộ khoảng 40 triệu đồng/m² ở TP.HCM cũng phải tìm đỏ mắt. Dự báo trong tương lai không xa, loại hình căn hộ có khoảng giá từ 35 - 40 triệu đồng/m² cũng sẽ “tuyệt chủng”. Cụ thể, giá bán phân khúc căn hộ tại quận 1 dao động từ trung bình 170 - 210 triệu đồng/m², thậm chí có dự án lên đến hơn 500 triệu đồng/m² .

Bất động sản TP.HCM đang thiết lập bảng giá mới

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc TP. Thủ Đức, các dự án đang chào bán căn hộ ra thị trường có mức giá cũng không thấp hơn 80 triệu đồng/m². Tại khu vực P.Thảo Điền, P.An Phú - P.An Khánh (TP.Thủ Đức) mức giá bán cũng đang được đẩy lên tới 100 triệu đồng/m². Ngay sát bên, dự án ở (quận 2 cũ) thuộc TP.Thủ Đức cũng có bán giá lên đến 120 triệu đồng/m² đối với những căn hộ có vị trí đẹp. Trong khi đó, các căn hộ tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã chào bán lên đến bình quân khoảng 100 triệu đồng/m² .

Phân khúc nhà phố, biệt thự tại đây cũng có mức giá trung bình cao hơn gần 2 lần Long An, 3 lần Bình Dương. Cụ thể, theo báo cáo của DKRA Việt Nam, trong quý 1 năm nay, sản phẩm nhà phố, biệt thự đều có mức giá trung bình 4,6 tỉ đồng mỗi căn, cao nhất lên đến gần 100 tỉ đồng.

Với quỹ đất hạn hẹp, nhiều phân khúc không có hàng, giá BĐS đang leo thang, các chuyên gia địa ốc nhận định, TP.HCM giờ đây chỉ là sân chơi dành cho các nhà đầu tư tầm cỡ. Vì vậy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tìm cơ hội thì nên “rải” về vùng quen – nơi vẫn còn dư địa phát triển mạnh và sở hữu nhiều yếu tố tăng trưởng bền vững, tạo tính thanh khoản tốt cho dòng tiền.

Long An - địa phương sở hữu nhiều tiềm năng

Dù là tỉnh đi sau và có phần trầm lắng hơn Đồng Nai và Bình Dương nhưng Long An lại là địa phương gây chú ý mạnh mẽ cho giới địa ốc. Dự kiến, nơi đây sẽ còn “sốt” mạnh mẽ hơn nữa trong vòng 5 năm tới khi sở hữu nhiều yếu tố tăng trưởng bền vững.

Long An trở thành điểm sáng trong giới địa ốc trong năm 2021

Yếu tố đầu tiên có thể kể đến là các chính sách thu hút đầu tư của chính quyền địa phương và hàng loạt hạ tầng giao thông khơi thông được triển khai tại đây. Tính đến cuối tháng 3/2021, tỉnh thu hút gần 3,2 tỉ USD vốn FDI, chiếm gần 32% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Với thành công bước đầu trong quý I/2021, chính quyền Long An chủ động lên kế hoạch chuẩn bị khoảng 1.500ha đất sạch trong các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, đón đầu làn sóng chuyển dịch vào địa bàn Tỉnh.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, đại diện UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh sẽ tiếp tục có những đề án thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển nhanh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; hướng đến một đô thị thông minh, đáng sống.

The Sol City - đại đô thị vệ tinh mong chờ nhất tại Long An

Đón sóng thị trường và tiềm năng phát triển của địa phương, Thắng Lợi Group - đơn vị bất động sản (BĐS) hàng đầu khu vực này đã ra mắt dự án thành phố vệ tinh The Sol City với hàng loạt tiện ích đẳng cấp dành cho các cư dân thành đạt.

Theo đó, dự án sở hữu vị trí “vàng” tại Long An nhờ việc nằm ngay trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, liền kề Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, dự án còn nằm trong khu đô thị công nghiệp tổng hợp, nơi được định hướng trở thành trung tâm của đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai.

Hơn 90% tiện ích tại sự án The Sol City đã đưa vào sử dụng

Từ dự án, cư dân The Sol City tương lai chỉ cần mất từ 10 đến 30 phút di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể như chợ Bình Chánh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (10 phút); Bến xe Miền Tây, Chợ Lớn (20 phút); chợ Bến Thành, Cảng quốc tế Long An, sân bay Tân Sơn Nhất (30 phút). Bên cạnh đó, công trình còn cung ứng cho cư dân một hệ sinh thái sống xanh bền vững và an toàn với việc tích hợp 39 tiện ích, dành riêng 43.000m² cho phát triển cây xanh - điều mà hầu hết những dự án lân cận chưa có được.

Ra mắt thị trường vào quý 4/2020, đến nay dự án đã hoàn thiện 90% tiện ích và đưa vào sử dụng một số khu vực như sân thể thao đa năng, hồ bơi tràn bờ, khu trải nghiệm Montessori… Với pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ thi công nhanh, giai đoạn 2 của The Sol City dự kiến sẽ tạo nên một cơn sốt mới tại thị trường khu Tây Nam Sài Gòn.