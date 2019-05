Bay xa thương hiệu

Ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Chúng tôi đã trao đổi với ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban quản lý thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” xung quanh vấn đề này. Chúng tôi đã trao đổi với ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban quản lý thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” xung quanh vấn đề này.

- Vì sao Lâm Đồng chọn câu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để làm slogan và những sản phẩm nào được chọn để xây dựng và phát triển thương hiệu, thưa ông?

Ông Phạm S: Mục tiêu của Lâm Đồng là hình thành nhãn hiệu uy tín của tỉnh, trở thành nhãn hiệu hàng đầu tại Việt Nam và trở thành thương hiệu mạnh. TP.Đà Lạt và vùng phụ cận (các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và một số xã của huyện Lâm Hà) có lợi thế để phát triển sản phẩm nông sản giá trị cao: rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Từ những lợi thế so sánh đặc biệt của vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng, chúng tôi mong muốn trở thành những điều kỳ diệu và mang những điều kỳ diệu của Đà Lạt đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, bởi: Đà Lạt có thời tiết 4 mùa trong 1 ngày, khí hậu mát mẻ quanh năm, môi trường trong lành; sự hòa quyện thiên nhiên với con người đã tạo nên những nét văn hóa độc đáo của con người Đà Lạt: hiền hòa, thanh lịch, mến khách; những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng: rau củ - hoa quả - cà phê Arabica được canh tác theo quy trình chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP); thiên nhiên đã ban tặng nơi đây vùng đất an lành, vùng đất có sự hòa hợp của trời và đất đã tạo nên hương vị thơm ngon cho rau tươi quả ngọt từ sự chăm sóc tinh túy nhất của con người… Một sự gắn kết diệu kỳ giữa con người, thiên nhiên và sản vật của vùng đất Đà Lạt gắn liền với quá trình hình thành, phát triển để mang đến điều kỳ diệu với cuộc sống. Slogan “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” bắt nguồn từ đó sẽ tạo được ấn tượng cho người tiêu dùng.

Ảnh: Gia Bình Du lịch canh nông - giải pháp tất yếu để nông nghiệp phát triển bền vững Với 4 sản phẩm đặc trưng và có sẵn thương hiệu mạnh, đó là rau - chiếm khoảng 15% sản lượng của Việt Nam; hoa - có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho sản xuất, chiếm khoảng 70% sản lượng của Việt Nam; cà phê Arabica - một trong những vùng cà phê có chất lượng cao trên thế giới, thu hút sự quan tâm của các chuỗi cà phê cao cấp; và du lịch canh nông là thế mạnh phát triển dựa trên NNUDCNC được nhiều người biết đến (95% là khách nội địa).

- Nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã được bảo hộ chưa, thưa ông?

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác đăng ký bảo hộ theo quy định. Ngày 8.12.2017, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. UBND tỉnh Lâm Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, giao UBND TP.Đà Lạt là cơ quan quản lý nhãn hiệu.

- Ông có thể cho biết việc cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được thực hiện như thế nào và quản lý ra sao?

Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu phải đáp ứng 4 điều kiện là: Có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến 4 sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trong vùng sản xuất; đảm bảo tiêu chí về chất lượng; tuân thủ đúng các quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ; cam kết tuân thủ đầy đủ các nội dung về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện theo trình tự thủ tục theo quy định. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” chỉ được làm thành 1 bản chính giao cho đơn vị sử dụng; UBND TP.Đà Lạt mở sổ theo dõi việc cấp; Giấy chứng nhận này có giá trị sử dụng 3 năm.

- Ông có thể đánh giá sơ bộ kết quả bước đầu sau 2 năm tỉnh Lâm Đồng xây dựng thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Sau khi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu giai đoạn 2017-2020. Các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung hướng dẫn phát triển sản xuất, nâng cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm; xúc tiến quảng bá thương hiệu dưới nhiều hình thức và đã mang lại hiệu quả nhất định.

Ảnh: Gia Bình Hoa Đà Lạt đã có vị thế trên thị trường trong và ngoài nước Đến tháng 4.2019, UBND TP.Đà Lạt đã cấp 235 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành" cho các tổ chức và cá nhân. Đến nay thương hiệu đã được tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm tích cực đăng ký để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời người tiêu dùng trong và ngoài nước đã biết đến thương hiệu, tin tưởng sử dụng. Các nông sản trong phạm vi quản lý thương hiệu ngày càng nâng cao chất lượng, thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng, đặc biệt du lịch canh nông tạo bước đột phá và Lâm Đồng trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về du lịch canh nông.

- Theo ông, để thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” bay xa, trở thành thương hiệu mạnh trong và ngoài nước, thời gian đến cần phải làm gì?

Trước hết các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, người dân và doanh nghiệp cần nâng cao giá trị sản phẩm tạo nên sự vượt trội về chất lượng và mang giá trị cảm xúc cho cộng đồng. UBND tỉnh, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung, ưu tiên triển khai các hoạt động phục vụ phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; yêu cầu Sở NN- PTNT chủ trì trong việc nâng cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm nông nghiệp, UBND TP. Đà Lạt chủ trì hướng dẫn, thực hiện tốt công tác cấp, kiểm tra và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu; các cơ quan khác tăng cường công tác quảng bá, truyền thông đa phương tiện thương hiệu đến với cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ tốt sản phẩm mang nhãn hiệu.

Đối với doanh nghiệp, chủ động tổ chức sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đầu tư công tác sau thu hoạch, liên kết sản xuất, phối hợp tốt với các ngành chức năng đăng ký sử dụng nhãn hiệu, tổ chức gắn bao bì và quảng bá sản phẩm mang nhãn hiệu.

Về phía người dân trong tỉnh, tích cực tìm hiểu và tuyên truyền về nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” ở cộng đồng dân cư và du khách để tạo sự lan tỏa rộng rãi; tham gia liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi để tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đạt chất lượng tốt, gây ấn tượng đối với người tiêu dùng.