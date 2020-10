Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cứu được bệnh nhi mắc hội chứng Brugada nguy hiểm

Ngày 4.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết bệnh nhi mắc hội chứng Brugada nguy hiểm đã được cứu chữa kịp thời nhờ cấy máy khử rung ICD thành công.

Trước đó, ngày 17.9 bệnh nhi N.A.B (14 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được gia đình đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong tình trạng đột ngột mất ý thức, co giật, sùi bọt mép, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

Bà N.T.Đ, dì bệnh nhi cho biết: “Khi đang ngồi chơi ở nhà, thì cháu đột ngột té ngửa xuống, bất tỉnh nên gia đình gọi cấp cứu đưa đi”.

Cấy máy khử rung ICD là chỉ định điều trị và dự phòng đột tử do hội chứng này hiệu quả nhất hiện nay Phú Thành Trang thiết bị của bệnh viện theo dõi phát hiện rung thất, ê kíp trực cấp cứu phối hợp với bác sĩ hồi sức tim mạch lập tức tiến hành sốc điện chuyển nhịp cứu sống bệnh nhân. Nhờ nhanh chóng được xử lý kịp thời, bệnh nhi đã tỉnh lại, mạch bắt được, huyết áp 110/60mmHg, qua theo dõi xuất hiện lại nhịp xoang.

Theo ê kíp cấp cứu, rối loạn nhịp rung thất là một trường hợp cấp cứu tim mạch nói riêng và cấp cứu y khoa nói chung.

Cấy máy khử rung ICD phòng ngừa đột tử hội chứng Brugada

Theo Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Hội chứng Brugada là một bệnh lý hiếm gặp có tính di truyền và là nguyên nhân gây đột tử cao trong tất cả các nguyên nhân gây đột tử do tim (Sudden cardiac death - SCD).

Hội chứng Brugada có thể dẫn đến ngưng tim đột ngột nếu không được xử trí kịp thời các rối loạn nhịp nguy hiểm xảy ra. Cấy máy khử rung ICD là chỉ định điều trị và dự phòng đột tử do hội chứng này hiệu quả nhất hiện nay.

Rối loạn nhịp rung thất là một trường hợp cấp cứu tim mạch nói riêng và cấp cứu y khoa nói chung Phú Thành Đánh giá tình trạng lâm sàng bệnh nhân, thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Thị Thùy Trang, Trưởng nhóm điều trị hồi sức tim cho biết: "Bệnh nhi đã từng vá lỗ thông liên thất và đóng còn ống động mạch lúc 6 tháng tuổi. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, xác định bệnh nhân bị rung thất do hội chứng Brugada nguy hiểm và có thể dẫn đến đột tử bất cứ lúc nào".

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thúc Bảo, Trưởng khoa Nội tim mạch và Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thùy Trang, Trưởng nhóm điều trị hồi sức tim đã chỉ định cấy máy khử rung ICD cho em N.A.B nhằm phòng ngừa những cơn rung thất xuất hiện trong tương lai.

Trước đó, anh trai của bệnh nhi này cũng đã từng được cấy máy khử rung ICD do hội chứng Brugada. Đây là một phương pháp hiệu quả và an toàn trong y học hiện đại giúp dự phòng đột tử do các rối loạn nhịp tim nguy hiểm gây ra.

Quá trình cấy máy khử rung ICD thành công sau 1 giờ tiến hành. Ê kíp đã thực hiện cấy máy ICD với túi máy được đặt tại vùng ngực phía dưới xương đòn trái, điện cực được đặt và cố định ở đường ra thất phải. Sau khi kiểm tra điện cực dẫn tốt, tiến hành lắp máy, đóng túi máy, khâu vết thương và băng vô khuẩn vùng đặt máy.

Bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt sau ca cấy ghép và có thể sớm xuất viện trong vài ngày tới Phú Thành Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thúc Bảo cũng cho biết thêm: "Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã từng cấy máy ICD trên nhiều người trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến hành cấy máy ICD cho trẻ em với tiền sử và bệnh lý nền phức tạp như vậy. Hiện tại, sau 1 tuần cấy ICD, bệnh nhi đã ổn định, không xảy ra biến chứng và có thể xuất viện".

Cấy máy khử rung tim ICD là một kỹ thuật y khoa cao được khuyến cáo áp dụng trong các trường hợp có nguy cơ cao bị đột tử do rối loạn nhịp thất nguy hiểm, hội chứng Brugada,…

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng là bệnh viện tư nhân đầu tiên thực hiện cấy ICD tại Đà Nẵng. Cho đến nay, Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã và đang áp dụng hiệu quả kỹ thuật này nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất nguy hiểm cho người bệnh.