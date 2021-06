BVĐK TBD Hội An: Đảm bảo chăm sóc y tế công dân nước ngoài trở về nước

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) đã phối hợp chỉ đạo cùng Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thái Bình Dương Hội An chăm sóc sức khỏe cho công dân người Việt Nam trở về nước và đang cách ly tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Cụ thể, các công dân đang thực hiện nghĩa vụ cách ly, nếu bị đau ốm cần sự chăm sóc y tế sẽ liên hệ số Hotline 1900868630. Sau đó, "Tổ khám Covid-19 lưu động" trực tiếp đến thăm khám. Đến nay, có hơn 25 trường hợp được chăm sóc y tế và 5 ca nhập viện điều trị.

Theo BS CKII Lê Văn Hoàng, Phó giám đốc chuyên môn BVĐK Thái Bình Dương Hội An, cho biết các trường hợp cách ly quá lâu dẫn đến rối loạn tâm lý, căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Điều này đã gây khó khăn cho BV trong quá trình tiếp nhận và điều trị. Tuy nhiên, với điều kiện thuận lợi về vị trí, trang thiết bị y tế hiện đại, các thủ tục xét nghiệm tại chỗ và xử lý nhanh chóng BV đã vượt qua những trở ngại ban đầu, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người bệnh. “BV rất hân hạnh khi được lãnh đạo UBND TP.Hội An, các đơn vị lưu trú trên địa bàn tín nhiệm để chăm sóc sức khỏe cho công dân Việt Nam trở về nước. Tính đến thời điểm hiện tại mọi vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh đang cách ly tại các cơ sở lưu trú vẫn nằm trong tầm kiểm soát”, BS Hoàng chia sẻ.

Thành lập vào ngày 19.12.2004, BVĐK Thái Bình Dương Hội An tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố (Số 06 Phan Đình Phùng, P.Tân An, TP.Hội An). Trải qua gần 17 năm hình thành và phát triển, BVĐK Thái Bình Dương Hội An là cơ sở y tế tư nhân lớn tại tỉnh Quảng Nam, với hơn 400 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày.