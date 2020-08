Ca sĩ Lâm Trí Tú bán USB, Audio nhạc tình mua sách tặng học sinh nghèo

Những bản tình ca hay nhất Vol.1 là Audio Album được Trí Tú ấp ủ từ rất lâu. Lâm Trí Tú cho biết: “Audio Album được đầu tư rất kỹ lưỡng phần âm nhạc, được Phú Studio thực hiện phần thu âm cùng nhóm bè Cadilac. Thời gian chuẩn bị phải hơn 2 năm mới hoàn thành một dự án âm nhạc rất ý nghĩa này. Những bài hát nổi tiếng như: Đừng nói xa nhau, Dancing All Night, Thương về miền Trung, Xin thời gian qua mau, Lạnh trọn đêm nay, Tango say... đã được giọng hát nội lực, ấm áp và đa cảm của ca sĩ Lâm Trí Tú thể hiện tinh tế, đa cảm mang chút hoài niệm. Đặc biệt của Audio tình ca này, Lâm Trí Tú đã hát Ví dầu tiếng cha do chính anh sáng tác gửi tặng cho tất cả bạn yêu nhạc, những ai đã từng làm cha. Ngoài ra chọn tất cả những ca khúc mà nhạc sĩ Hồng Xương Long đã viết riêng cho Lâm Trí Tú như Thương khúc Bolero, Tình ca Buôn Ma Thuột và Ước mơ của tôi - một bài hát mang đậm ý nghĩa nhân văn và đoàn kết dân tộc.

Là một ca sĩ có kinh nghiệm và bề dày hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ Lâm Trí Tú nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen. Không chỉ với vai trò ca hát, Lâm Trí Tú còn có khả năng biên tập âm nhạc và dàn dựng chương trình cho nhiều hội thi, các cuộc thi chuyên nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL và miền Đông Nam bộ. Hai năm trở lại đây, tên tuổi ca sĩ Lâm Trí Tú đã gắn bó với rất nhiều chương trình trao tặng sách khắp mọi miền đất nước Bắc - Trung - Nam trong sự kiện “Tủ sách nhân ái”. Anh là người được Nhóm sáng lập và ban tổ chức thiện nguyện xã hội này mời vào với vai trò đại sứ, tham gia trình diễn phục vụ cho học sinh, sinh viên khắp mọi miền Tổ quốc mỗi khi trao tặng sách. Cũng chính từ những chuyến đi này đã giúp cho Lâm Trí Tú được tiếp cận gần gũi với các em học sinh còn lắm nghèo khó tại các vùng miền núi xa xôi. Từ sự đồng cảm và thấu hiểu khó khăn của các em, chàng ca sĩ đã dành trái tim nồng ấm của cho những mảnh đời khó khăn.