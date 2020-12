Cấy ghép Implant Straumann Thụy Sĩ có tốt không?

Đặc biệt được sử dụng trong 2 kỹ thuật Implant toàn hàm All on 4/All on 6.

1. Những đặc tính nổi bật của Implant Straumann Thụy Sĩ

Implant Straumann được sản xuất bởi Tập đoàn Straumann (Basel - Thụy Sĩ), tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực Implant trên thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, Implant Straumann Thụy Sĩ được sử dụng rộng rãi ở hơn 70 quốc gia. Loại Implant này được đánh giá cao vì 4 lý do sau:

• Thời gian tích hợp vào xương chỉ 6 tuần

Nhờ tỷ lệ ren xoắn tiêu chuẩn, cùng bề mặt xử lý theo công nghệ SLA, nên quá trình tích hợp của trụ Implant Straumann vào xương hàm diễn ra rất nhanh chóng, chỉ 6 tuần là hoàn thiện. Trong khi các loại trụ khác phải mất 3 - 6 tháng.

Trong đó, bề mặt SLA dựa trên kỹ thuật phun cát hạt lớn tạo ra độ nhám vĩ mô trên bề mặt trụ. Tiếp đến, quá trình ăn mòn bằng a xít sẽ tạo nên độ nhám siêu nhỏ, khiến bề mặt trở thành cấu trúc lý tưởng để các tế bào xương bám vào.

Đồng thời, bề mặt SLA có lớp màng sinh học đặc biệt giúp tăng độ bám, kháng viêm, chống chảy máu nhờ khả năng ngưng kết tiểu cầu và tập kết tế bào tạo xương lên bề mặt ngay lập tức sau cấy ghép. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã xác nhận bề mặt SLA là một trong những bề mặt tốt nhất trong cấy ghép nha khoa.

• Tính tương thích sinh học cao

Trụ Straumann Thụy Sĩ đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các tổ chức CE, FDA Hoa Kỳ và được chế tác 100% từ Titanium. Cho thấy mức độ an toàn của Implant Straumann, đảm bảo hiếm khi gây ra bất kỳ vấn đề nào với sức khỏe khi nằm trong khoang miệng thời gian dài. Ngoài ra, Implant Straumann còn có kết nối côn 16 độ Morse, đảm bảo tính tương thích sinh học cao.

• Khả năng ăn nhai đạt 98% như răng thật

Nhờ hệ thống ren chuẩn có khả năng kết nối nhanh chóng với xương hàm, Implant Straumann có độ bền cao và khả năng chịu lực lớn. Từ đó đảm bảo chức năng ăn nhai cho mọi vị trí mất răng, đặc biệt là răng hàm. Điều này giúp bệnh nhân có thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị thức ăn như răng thật.

• Tuổi thọ lên đến 20 năm, thậm chí vĩnh viễn

Dù có thiết kế nhỏ gọn nhưng Implant Straumann Thụy Sĩ lại có độ cứng chắc cao vượt trội. Trụ tích hợp vững chắc và ổn định vào xương hàm, giúp không xảy ra những vấn đề như nứt, gãy trụ Implant hay vỡ Abutment…

Nếu có chế độ chăm sóc răng miệng khoa học, trụ Straumann có tuổi thọ trên 20 năm, thậm chí là vĩnh viễn. Trụ cũng được bảo hành chính hãng trên toàn cầu nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Ngoài ra, khi cấy ghép Implant bằng trụ Straumann cho tỷ lệ thành công rất cao. Rất ít xảy ra trường hợp Implant bị đào thải hoặc viêm nhiễm sau khi cấy.

2. Chọn Implant Straumann cho đa số các trường hợp mất răng

Với những ưu điểm như trên, Implant Straumann phù hợp để phục hình cho mọi vị trí mất răng, đảm bảo chức năng lẫn tính thẩm mỹ đạt tối đa nhất. Đặc biệt, nhờ sự nhỏ gọn của mình, Implant Straumann được ưu tiên sử dụng cho những trường hợp mất răng bị tiêu xương nhiều, thể tích xương ít mà không thể cấy được những loại trụ khác.

Đồng thời, thiết kế chống xoay của trụ Straumann giúp bác sĩ dễ dàng thao tác và đưa trụ Implant vào xương hàm mà không gây tổn thương. Bên cạnh đó, khả năng lành thương nhanh sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, thích hợp cho những bệnh nhân là kiều bào hoặc những người bận rộn, không có nhiều thời gian để chờ đợi.

Trụ Straumann thích hợp để cấy ghép Implant toàn hàm All on 4/All on 6

Đặc biệt, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng (Giám đốc Nha khoa I-Dent) chia sẻ: “Đối với những trường hợp cấy ghép Implant toàn hàm All on 4/All on 6, thì Implant Straumann là một trong những lựa chọn hàng đầu. Bởi phương án này cần 4-6 trụ Implant chắc chắn, nâng đỡ cùng một lúc 12-14 răng trong thời gian dài mà không bị tét hay gãy trụ Implant. Và Implant Straumann là một trong số ít các trụ có khả năng đáp ứng được yêu cầu này”.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Implant gắn mác xuất xứ từ Thụy Sĩ, có chi phí khá rẻ. Tuy nhiên chất lượng của những loại trụ này lại chưa được kiểm chứng. Vì vậy, nếu muốn cấy đúng loại Implant Straumann Thụy Sĩ chất lượng, bệnh nhân cần chọn những nha khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại,... Để đảm bảo kết quả cấy Implant thành công.