CEO Nguyễn Thị Thảo Anh: 'Doanh nhân thành đạt từ chính ước mơ ngày bé của mình'

CEO Nguyễn Thị Thảo Anh

Là một trong Top 20 gương mặt “Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi” của tỉnh Nghệ An, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, cô gái 9X có gương mặt thanh tú tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị truyền thông của Trường Đại học Moscow State University of Economics, Statistics, and Informatics. Từ chối nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại xứ người, Nguyễn Thị Thảo Anh quyết định trở về quê hương và nuôi dưỡng giấc mơ khởi nghiệp.

Tư duy kinh doanh khác biệt

Khoảnh khắc khi tốt nghiệp trường ĐH danh giá tại Nga của CEO Nguyễn Thị Thảo Anh

Khởi đầu từ một việc kinh doanh online nhỏ vào năm 2012, đến nay sau gần 10 năm ra đời và phát triển, CEO Nguyễn Thị Thảo Anh đã sở hữu trong tay một hệ thống chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và quà tặng AN NANA là điểm đến tin cậy của cả chị em phụ nữ lẫn các đấng mày râu.

Chuỗi cửa hàng của CEO Nguyễn Thị Thảo Anh

AN NANA Group hướng đến trở thành thương hiệu hàng đầu trong việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh gồm đa dạng các sản phẩm phục vụ cái đẹp cho cả phái nam và phái nữ. Chính vì tư duy kinh doanh sắc sảo này, đến thời điểm hiện tại, 5 cơ sở tọa lạc ở những con đường đắt giá nhất tại TP.Vinh, Nghệ An do chị điều hành luôn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong giới làm đẹp.